記憶體多空交戰！南亞科獲外援漲停10萬張排隊搶購　旺宏殺半根

▲南亞科私募案獲四大廠認購，今股價鎖漲停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

南亞科（2408）私募案每股定價223.9元，共募得787.19億元，且獲得Sandisk等四家國際大廠認購，今（26）日跳空以249元漲停開出，漲停委買張數一度來到10萬張，Google發布新一代壓縮演算法恐削弱記憶體需求，國際記憶體大廠美光股價拉回，旺宏（2337）則是震盪走低，最低來到134元，跌幅5.63%。

為了推動投資先進記憶體製造，南亞科私募案發行總股數351.6百萬股， Sandisk、鎧俠(Kioxia)、Solidigm、Cisco等四家分別認購私募普通股股數為1億3868萬5000股、7000萬股、1億4289萬3000股、7139萬3000股，換算成持股比則為2%、4%、2%、2%。

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有四大咖加持，今日南亞科跳空強勢鎖住249元漲停價位，突破季線反壓，南亞科現有總股數3099百萬股計算，此次私募案約稀釋股本10.2%，法人評估，南亞科今、明兩年EPS預估數從32元、27元，降至29、25元。

Google發布新一代壓縮演算法「TurboQuant」，該項技術約可降低記憶體使用量降低約6倍，市場臆測此類技術一旦廣泛被採用，可能削弱未來對DRAM、快閃記憶體的需求，美光、SanDisk等國際記憶體大廠股價隨之走弱，遭到處置旺宏挫低逾5%，來到134元。

