CPU大缺貨！AMD傳漲價15%　英特爾跟進

▲AMD。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

PC處理器供應鏈拉警報！根據外媒techpowerup報導，繼Intel傳出調漲客戶端CPU價格後，市場再傳AMD也將跟進調價，旗下Ryzen處理器價格年增幅可能達15%，在需求強勁與產能排擠下，PC市場正面臨新一波缺貨與漲價壓力。

外媒指出，隨著伺服器與資料中心需求持續攀升，晶片廠將產能優先配置至高毛利產品，導致PC用CPU供應明顯緊縮，市場庫存快速消化，DIY玩家與通路端幾乎出現「無貨可賣」情況。

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供應鏈消息透露，AMD與Intel已通知客戶，價格調整將於3月底至4月陸續生效，且交期明顯拉長。過去CPU從下單到出貨僅需1至2週，如今已延長至8至12週，意味4月下單的產品，最快恐要到6月才能交貨，第二季供應情況最為吃緊。

在需求持續高於供給下，即便OEM廠願意加價搶貨，仍難以取得足夠產能。包括HP與Dell等品牌大廠，均已感受到供需落差擴大壓力。

不僅CPU短缺，記憶體與儲存裝置同樣供應緊張，進一步推升整體成本。ASUS共同執行長許先越日前即表示，在DRAM與SSD價格大漲，加上CPU缺貨影響下，公司產品線價格規劃調升約30%。

業界指出，此波成本上揚並非單一廠商現象，台灣PC品牌廠普遍面臨相同壓力。隨著CPU供應持續惡化，相關漲價趨勢恐進一步擴大，對PC市場與消費端形成不小衝擊。