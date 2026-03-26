塑膠袋缺貨　公平會：聯合囤積或集體拒出貨是聯合行為

▲ 中東戰火引發塑膠袋漲價潮、示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

塑膠袋短缺爭議延燒，公平會代理主委陳志民今天表示，不只聯合漲價才算聯合行為，若業者彼此合意囤積、集體拒絕出貨，也可能構成聯合行為，只要有事證，公平會就會介入調查。

中東局勢動盪衝擊全球石化原料供應，針對國內傳出塑膠原料短缺與報價混亂，經濟部產發署長邱求慧25日表示，已協調國內石化大廠優先供應國內、暫停輸出，確保供應穩定。不過，近日發現中盤商心態上出現「延緩出貨」現象，呼籲業者勿因預期心理囤貨或惜售，以免擾亂市場秩序，甚至觸法。

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立法院經濟委員會今天邀公平會進行業務報告，朝野立委關注塑膠袋短缺是否涉及聯合行為，盼公平會積極調查。 陳志民表示，經濟部已經進行全面性市場盤查，公平會業務單位也針對不同塑膠袋材質、價格進行市場了解。

民進黨立委邱議瑩表示，經濟部已發現中盤經銷商延遲出貨、操作價格，雖然市場還不到聯合漲價的階段，但是聯合囤貨造成需求短缺、恐慌，下一步就可能哄抬價格，公平會應該更積極主動，從前端遏止。

陳志民表示，業務單位會繼續觀察，但聯合囤積、聯合集體拒絕出貨也算聯合行為，關鍵是「合意」，彼此有一定默契，利用機會囤積就算是合意；只要有事證，公平會就介入調查。

陳志民補充，直接事證很難取得，公平會可以透過間接事證掌握情況，舉例來說，同業之間理論上要競爭，如果A廠商生產成本較低，明明可以用比較低的價格搶生意，價格卻跟B一樣，實務上不合理；公平會將從很多不同角度事證，觀察市場行為是否合理。

另外，立委關切土方之亂有無涉及聯合行為，陳志民表示，公平會進行初步了解，價格有提高，但市場價格未出現一致情形；公平會已主動調查，不過立案與否需有基本法律條件，對於市場現況、價格波動的掌握一直有在進行，運輸成本也會考慮，「執法重點在於聯合哄抬」。