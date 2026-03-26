別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

▲台塑六輕廠區照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中東地緣政治緊張，讓布蘭特原油價期貨飆上百美元大關，高油價推動塑化原料成本，這也將扭轉過去幾年，中國大陸低價競銷供過於求態勢，產業結構改善，今（26）台聚四寶同步漲停，股價淨值比也回到1.03～1.3倍區間，法人建議，塑化具有景氣循環性，當景氣由谷底向上翻揚，股價淨值比可依各別公司、產品別調升到1.2～1.5倍。

百美元油價，讓亞洲乙烯每噸報價上漲到1280美元，上游原料波動，中下游加工業者來不及反映，造成這一波亞洲石化紛紛向客戶發出「不可抗力」（Force Majeure），台塑四寶除了南亞（1303）尚未發出此一通知，其他三家都已發出，這也意味塑化產品從上到下，第二季之後都將面臨供應減少局面。

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預期心理反映近期塑膠袋搶貨上，百美元油價所引發潛在通膨壓力，也會改變亞洲地區塑化產業結構！過去幾年，中國大陸煉化一體廠大舉投入，又有相對便宜俄羅斯原油為原料後盾，肆無忌憚產能大開，又有美國關稅議題，亞洲地區中下游塑化產競爭激烈。

台塑四寶去年營運就是一面鏡子，四家公司合計虧損近11億元，台塑（1301）虧損百億元，而台化更是上市以來首度虧損，股價表現疲弱。如今，百美元原油，削弱中國大陸低價原油成本競爭，並回頭調整政策，淘汰過剩石化產能，以PVC為例，自今（2026）年4月取消13%出口退稅，淘汰電石法PVC產能，產業結構獲得改善。

塑化產業景氣自谷底翻揚，中低價台聚四寶表現最為激情，今日四檔同步鎖住漲停，台聚（1304）漲停價為15.85元，相較近期每股淨值14.73元，股淨比約1.07倍；華夏（1305） 漲停價為17.65元，相較近期每股淨值13.3元，股淨比約1.32倍；亞聚（1308） 漲停價為18.05元，相較近期每股淨值17.24元，股淨比約1.04倍；台達化（1309） 漲停價為20.15元，相較近期每股淨值14.47元，股淨比約1.39倍。

法人表示，塑化產業為景氣循環股，可以每股淨值作為股價評價標準，當景氣衰退時，股價可能跌破淨值，而景氣反轉，就是向淨值靠攏，隨著景氣改善，逐步提高股價淨值比評價區間。

