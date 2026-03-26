萬事達卡在台首筆「代理式AI支付交易」　完成機場接送預訂

▲萬事達卡公司（MasterCard Inc.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

萬事達卡宣布攜手星展銀行（台灣），於萬事達卡Agent Pay安全框架下，在台灣完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易 (Authenticated Agentic Transaction)，由代理式AI協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付，宣告AI智慧商務支付 (Agentic Commerce)在台灣已從概念，正式邁向實際應用。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，此次萬事達卡在台攜手星展銀行（台灣）完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易，象徵著代理式AI已能實際融入消費者日常生活的支付體驗中。透過萬事達卡Agent Pay的安全框架，消費者在整個交易流程中掌握主導權，每一筆交易都經過消費者明確表達需求、驗證與授權。萬事達卡將持續攜手合作夥伴，為台灣建構安全可信賴的AI智慧商務支付生態系統。

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在此次交易流程中，消費者透過AI對話介面向代理式AI提出機場接送需求，並提供出發地點、目的地、搭乘時間及乘車人數等資訊後，代理式AI隨即媒合機場接送服務供應商提供推薦方案，待消費者選定方案後，代理式AI以消費者綁定的萬事達卡完成預訂與支付，從需求對話、身份驗證到支付授權一氣呵成。

萬事達卡Agent Pay專為代理式AI發起的支付交易所設計，每筆交易皆採用萬事達卡智慧代理代碼 (Mastercard Agentic Token)，針對每個代理式AI獨立發放，確保代理身份可被識別與驗證。繼萬事達卡Agent Pay於2025年在美國成功推出，並於2026年陸續在澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印度和韓國完成代理式AI支付交易，萬事達卡現也在台灣完成經身份驗證的代理式AI交易的里程碑。

