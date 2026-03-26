快訊／台股開高走低收跌101.49點　台積電跌5元至1840

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（26日）開高走低，加權指數終場大跌101.49點，以33337.62點作收，跌幅0.3％，成交量7364.12億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲136.49點開出，指數開高走低，盤中最高達33892.56點，最低33337.62點，終場收在33337.62點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1840元，跌幅0.27％；鴻海（2317）上漲0.5元至200.5元；聯發科（2454）下跌30元至1590元；廣達（2382）上漲2元來到287元；長榮（2603）下跌3元至203元。
今天漲幅前5名個股為汎銓（6830）上漲43元，漲幅9.98％；光麗-KY（6431）上漲2.05元，漲幅9.95％；信錦（1582）上漲8.4元，漲幅9.93％；仲琦（2419）上漲3元，漲幅9.92％；宏正（6277）上漲5.9元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為亞翔（6139）下跌65元，跌幅9.94％；凌航（3135）下跌12.5元，跌幅9.92％；旺宏（2337）下跌14元，跌幅9.86％；十銓（4967）下跌25元，跌幅9.82％；宇瞻（8271）下跌14元，跌幅8.75％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|汎銓（6830）
|474.0
|▲43.0
|▲9.98％
|光麗-KY（6431）
|22.65
|▲2.05
|▲9.95％
|信錦（1582）
|93.0
|▲8.4
|▲9.93％
|仲琦（2419）
|33.25
|▲3.0
|▲9.92％
|宏正（6277）
|65.4
|▲5.9
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|亞翔（6139）
|589.0
|▼65.0
|▼9.94％
|凌航（3135）
|113.5
|▼12.5
|▼9.92％
|旺宏（2337）
|128.0
|▼14.0
|▼9.86％
|十銓（4967）
|229.5
|▼25.0
|▼9.82％
|宇瞻（8271）
|146.0
|▼14.0
|▼8.75％
資料來源：證交所
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