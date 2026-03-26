快訊／台股開高走低收跌101.49點　台積電跌5元至1840

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（26日）開高走低，加權指數終場大跌101.49點，以33337.62點作收，跌幅0.3％，成交量7364.12億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲136.49點開出，指數開高走低，盤中最高達33892.56點，最低33337.62點，終場收在33337.62點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1840元，跌幅0.27％；鴻海（2317）上漲0.5元至200.5元；聯發科（2454）下跌30元至1590元；廣達（2382）上漲2元來到287元；長榮（2603）下跌3元至203元。

今天漲幅前5名個股為汎銓（6830）上漲43元，漲幅9.98％；光麗-KY（6431）上漲2.05元，漲幅9.95％；信錦（1582）上漲8.4元，漲幅9.93％；仲琦（2419）上漲3元，漲幅9.92％；宏正（6277）上漲5.9元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為亞翔（6139）下跌65元，跌幅9.94％；凌航（3135）下跌12.5元，跌幅9.92％；旺宏（2337）下跌14元，跌幅9.86％；十銓（4967）下跌25元，跌幅9.82％；宇瞻（8271）下跌14元，跌幅8.75％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 汎銓（6830） 474.0 ▲43.0 ▲9.98％ 光麗-KY（6431） 22.65 ▲2.05 ▲9.95％ 信錦（1582） 93.0 ▲8.4 ▲9.93％ 仲琦（2419） 33.25 ▲3.0 ▲9.92％ 宏正（6277） 65.4 ▲5.9 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 亞翔（6139） 589.0 ▼65.0 ▼9.94％ 凌航（3135） 113.5 ▼12.5 ▼9.92％ 旺宏（2337） 128.0 ▼14.0 ▼9.86％ 十銓（4967） 229.5 ▼25.0 ▼9.82％ 宇瞻（8271） 146.0 ▼14.0 ▼8.75％

資料來源：證交所