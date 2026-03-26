基隆港去年自營櫃場裝卸量成長21%、郵輪旅客年增26%　五項新高

▲基隆港務分公司新任總經理蘇建榮。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司總經理蘇建榮指出，公司所轄基隆、台北、蘇澳三港在114年持續展現卓越營運成果，開春之際以穩健步伐邁向新目標。回顧114年，貨物裝卸量達1億4,336萬計費噸，貨櫃裝卸量更突破306萬TEU。除了傳統貨運表現穩健，旅客人數亦強勢回升至111萬人次，營業總收入達56.35億元，創下歷年新高；各項指標皆再創佳績，展現穩定成長動能。

基隆港去年總營收57.04億元，年增6%，合計該港去年在自營櫃場裝卸量，郵輪旅客人次、外籍旅客人次，海運快遞、營收，共創五項新高。

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在貨運表現上，基隆港自營櫃場展現強勁競爭力，114年貨櫃裝卸量達59.4萬箱(20呎櫃)，年增率高達21%，刷新歷史新高。此外，因應電商興起趨勢，台北港海運快遞業務持續升溫，全年貨量達2.65億公斤創新高；基隆港亦正式啟用首座海運快遞貨物平台，不僅活化港區空間，更有效促進業態多元化發展，貨物重量年增4.24%。

國際郵輪旅運表現尤為亮眼，基隆港114年國際郵輪旅客達99.3萬人次，較前一年大幅成長26%，已恢復至疫情前百萬人次的鼎盛水準。其中，外籍旅客達37.6萬人次，較113年26.6萬人次顯著提升，再創新高。全年共有19艘新船首航基隆港，並吸引包含星凝郵輪(Scenic Cruises)、三井海洋郵輪(Mitsui Ocean Cruises)等新品牌進駐，顯見基隆港作為國際郵輪母港的吸引力持續攀升。蘇澳港亦表現不俗，114年迎來8艘國際郵輪靠泊，為在地觀光挹注新能量。

在智慧港口與數位轉型方面，基隆港務分公司推動多項專案以提升作業效率及安全性，包括「基、北、蘇三港堤口不明船舶入侵偵測系統建置案」，結合AIS定位及AI辨識技術，強化船舶定位與追蹤效率，顯著提升進出港期間航行安全；「蘇澳港、台北港智慧地磅系統精進案」則整合多張紙本單據並導入電子化，縮短車輛停等時間並達成碳排目標。另因應港口之客運發展，「台灣港群客運系統」整合客運靠泊、預報、審核及統計作業，達成資料一致性，提升台灣港群客運作業效能。

除了客運、貨運穩健成長外，基隆分公司亦持續優化各項經營管理作為，114年獲多項全國獎項，包括環境部「焚化再生粒料績優工程單位」、2025台灣永續行動獎(TSAA)「SDG12促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」銅獎、通過英國標準協會ISO/CNS驗證、通過114年度運動部「運動企業認證」。推動ESG永續方面該分公司亦有多項卓越作為，榮獲114年度「基隆市優良哺集乳室競賽活動」績優組第一名、「基隆市列管公廁考評」第一名；基隆港、蘇澳港亦取得生態港更新認證，充分展現在ESG永續經營管理的具體成效。

該分公司以朝全方位港埠經營集團邁進為目標，積極推動自有資產活化及港區招商，114年共完成26件招商案簽約，預計可增裕年營收達1.69億元。此外，進行中之「基隆市七堵區一德新村都市更新開發招商案」，為首件以都市更新方式活化自有資產案例，象徵基隆分公司除港埠經營本業外，亦有跨足其他領域多角化經營能力。另為凝聚港區產業夥伴共識，促進合作交流，基隆分公司於114年12月31日舉辦「港區業者交流茶敘座談會」，為新年度營運奠定良好基礎。

另外在工程面，基隆分公司積極推動多項港埠建設計畫，包含進行中的「基隆港西岸旅客中心周遭環境改善工程」，115年亦將於基隆港東4碼頭建置首座郵輪高壓岸電。此外，臺北港物流倉儲區填海造地計畫於114年新增收容焚化再生粒料45萬立方公尺及轉爐石184.6萬立方公尺，其中中鋼轉爐石填築臺北港防風林帶完成74.2萬立方公尺，減碳量達296.8噸，有效提升造地資源利用與營收效益。

展望115年，該分公司將在既有成果基礎上持續精進，以安全為首要任務，全面強化港務、棧埠、工程安全管理，力求達成零災害目標，打造更安全的港區作業環境；同時深化智慧化管理與減碳措施，推動數位轉型與減碳實務，落實港口永續經營。未來，我們期許基、北、蘇三港不僅是航運樞紐，更成為帶動城市繁榮的關鍵推手，攜手市民與產業，共同打造安全、智慧、綠色的港灣新願景。