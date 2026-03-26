Google新演算法壓垮記憶體股價！　華爾街分析師「反駁觀點」

▲記憶體、 示意圖。（圖／CFP）

記者陳瑩欣／綜合報導

Google 新壓縮技術引發市場對記憶體需求前景疑慮，包括美股、日韓股市記憶體股全面走跌，但《彭博》報導，這可能只是一個小插曲，而非生存威脅，一些華爾街分析師更反駁了這種觀點，並表示事實恰恰相反，認為效率的提高將增加而不是減少需求。

《彭博》報導，韓國SK海力士（SK Hynix ）是人工智慧應用領域重要的記憶體晶片製造商，股價今（25日）在韓國交易所一度下跌6.4%。快閃記憶體製造商鎧俠控股（Kioxia ）在東京證券交易所的股價也下跌了6.4%。

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此前，美光科技（Micron ）和Sandisk 在周三紐約證券交易所的股價也出現下跌。

Google新推出的TurboQuant技術可以將運行大型語言模型所需的記憶體量至少減少六倍，從而降低人工智慧訓練的整體成本。

但看漲全球記憶體股票的投資者表示，效率的提高將增加而不是減少需求，這是一種被稱為Jevons Paradox的古老理論。

摩根大通公司交易部門的一份報告中引用了19世紀的古老理論這個假設。其分析師表示，投資人可能會因這項消息而獲利了結，但短期內記憶體消費不會受到威脅。

摩根士丹利分析師Shawn Kim在一份報告中寫道，鑑於其投資回報潛力，TurboQuant 對超大規模資料中心和大型語言模型而言是利好消息。 他說，「這種壓縮演算法使 AI 推理速度提升 8 倍，同時記憶體使用量減少 6 倍。」

Ortus Advisors分析師Andrew Jackson在Smartkarma的一份報告中寫道，鑑於供應極度緊張，的這項進展可能「對需求影響甚微」。

Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar 表示，在未來 3 至 5 年內，由於供應仍處於緊張狀態，先進壓縮技術僅能改善效率，並不會根本削弱記憶體與快閃記憶體需求。Rajkumar 重申對美光科技的長期看法，認為股價回檔反而提供布局機會。