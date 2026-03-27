偽富豪vs.真自由！從A0負債到A12金字塔頂端　拆解資產階層分級表

▲「資產分級表」A0到A12，你在哪個財富階級？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

近期社群平台瘋傳一張「資產階層分級表」，將個人財富由A0至A12劃分為13個等級。從負債累累的「負資產」到資產超過50億元的「超級富豪」，這份清單讓「自己到底算不算有錢」成為熱門話題。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴針對這張分級表展開深入討論，強調這張表真正的價值不在於標籤化個人資產，而是在於提供一個清晰的「財務自由度」參考指標。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析「資產階層分級表」。

這張分級表將個人財富從A0（負資產）一路劃分至A12（資產超過50億元的超級富豪）。最低的A0代表資產為負、仍需償還債務；A1至A3則屬於初期累積階段，資產從0元到100萬元不等；A4至A6則逐漸邁入資產累積期，資產範圍約100萬元至1000萬元。

若資產突破1000萬元，便進入A7等級以上，通常被視為具備一定財務自由度；資產達3000萬元至1億元則為A8階層，1億元以上則被歸類為「高淨值族群」。至於A10以上，資產需達3億元以上，A12更被定義為超過50億元的頂級富豪階層。

▲「資產分級表」的價值不在於標籤化，而是測量你的「財務自由度」。（圖／Pexels）

主持人指出，這張分級表最大的問題在於「資產定義不明確」，若僅以帳面資產計算，與實際財務狀況可能存在巨大落差。例如一名上班族若擁有價值2000萬元的房產，看似已進入高資產階層，但若房屋仍背負貸款，扣除負債後的淨資產可能僅剩數百萬元，實際等級也會大幅不同。因此，評估財富更嚴謹的方式應是計算「淨資產」，亦即總資產扣除總負債後的餘額。

節目總結認為，財務自由並不是單一的固定數字，而是取決於每個人的生活方式與支出結構。理財的終極目的，並非單純追求帳戶數字的增長，而是透過資產的穩健累積，為人生創造更多選擇的權利與行動的自由。