ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

偽富豪vs.真自由！從A0負債到A12金字塔頂端　拆解資產階層分級表

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

▲「資產分級表」A0到A12，你在哪個財富階級？（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

近期社群平台瘋傳一張「資產階層分級表」，將個人財富由A0至A12劃分為13個等級。從負債累累的「負資產」到資產超過50億元的「超級富豪」，這份清單讓「自己到底算不算有錢」成為熱門話題。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴針對這張分級表展開深入討論，強調這張表真正的價值不在於標籤化個人資產，而是在於提供一個清晰的「財務自由度」參考指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析「資產階層分級表」。

這張分級表將個人財富從A0（負資產）一路劃分至A12（資產超過50億元的超級富豪）。最低的A0代表資產為負、仍需償還債務；A1至A3則屬於初期累積階段，資產從0元到100萬元不等；A4至A6則逐漸邁入資產累積期，資產範圍約100萬元至1000萬元。

若資產突破1000萬元，便進入A7等級以上，通常被視為具備一定財務自由度；資產達3000萬元至1億元則為A8階層，1億元以上則被歸類為「高淨值族群」。至於A10以上，資產需達3億元以上，A12更被定義為超過50億元的頂級富豪階層。

▲▼ 星座,財運,秋季,占星,金錢,財富自由。（圖／Pexels）

▲「資產分級表」的價值不在於標籤化，而是測量你的「財務自由度」。（圖／Pexels）

主持人指出，這張分級表最大的問題在於「資產定義不明確」，若僅以帳面資產計算，與實際財務狀況可能存在巨大落差。例如一名上班族若擁有價值2000萬元的房產，看似已進入高資產階層，但若房屋仍背負貸款，扣除負債後的淨資產可能僅剩數百萬元，實際等級也會大幅不同。因此，評估財富更嚴謹的方式應是計算「淨資產」，亦即總資產扣除總負債後的餘額。

節目總結認為，財務自由並不是單一的固定數字，而是取決於每個人的生活方式與支出結構。理財的終極目的，並非單純追求帳戶數字的增長，而是透過資產的穩健累積，為人生創造更多選擇的權利與行動的自由。

►存款多不等於財務自由！財商測驗揭露最容易忽略的理財盲點 

►ETF熱潮席捲台股！全民談股背後的「擦鞋童理論」是機會還是警訊？ 

►股價高不代表規模大？每天看盤卻不懂「市值」　股市常見混淆詞彙破解 

關鍵字： 資產階層財務自由淨資產理財策略財富分級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沈慶京交保】5小時籌出3000萬！　兒提6大袋現鈔衝法院

推薦閱讀

2檔「抓去關」新名單　光通訊飆股華星光、環宇-KY入列

2檔「抓去關」新名單　光通訊飆股華星光、環宇-KY入列

光通訊題材飆股華星光（4979）、環宇-KY（4991）今（26）日遭櫃買中心公告列為處置股，自明（27）日起一路關到4月13日，由於2檔標的短期內都有處入處置的紀錄，因此改為分盤交易後，皆為20分鐘撮合一次。

2026-03-26 18:05
Google新演算法壓垮記憶體股價！　華爾街分析師「反駁觀點」

Google新演算法壓垮記憶體股價！　華爾街分析師「反駁觀點」

Google 新壓縮技術引發市場對記憶體需求前景疑慮，包括美股、日韓股市記憶體股全面走跌，但《彭博》報導，這可能只是一個小插曲，而非生存威脅，一些華爾街分析師更反駁了這種觀點，並表示事實恰恰相反，認為效率的提高將增加而不是減少需求。

2026-03-26 14:57
美光收購力積電銅鑼廠今揭牌　預計招募千人

美光收購力積電銅鑼廠今揭牌　預計招募千人

美光今日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成收購力積電廠區後的重要里程碑。新收購之無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進 DRAM 產品（包括 HBM）的供應能力，滿足日益增長的 AI 需求。

2026-03-26 14:41
光焱科技嚴正駁斥汎銓專利侵權指控　斥其「以舊打新」

光焱科技嚴正駁斥汎銓專利侵權指控　斥其「以舊打新」

針對汎銓科技（6830）於公開資訊觀測站及記者會上，單方面宣稱光焱科技（7728）侵害其第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利，並獅子大開口求償一事。光焱科技今日嚴正駁斥，表示截至目前為止，公司並未收到任何法院相關訴訟函件。光焱科技對於同業在尚未經完整司法程序前，即透過媒體發布資訊，阻礙產業創新之行為深感遺憾，並對此類之競爭手段予以嚴正譴責。

2026-03-26 17:22
電價費率委員會明召開　經濟部證實

電價費率委員會明召開　經濟部證實

今年度第1次電價費率審議會開會時間出爐，經濟部今（26）日指出，確定明（27）日召開，表定明天傍晚向外說明上半年公用零售電價費率。

2026-03-26 17:12
漲價潮點火造紙類股！　華紙釀新一波調價領軍刷漲停

漲價潮點火造紙類股！　華紙釀新一波調價領軍刷漲停

美伊戰火萬物齊漲，華紙（1905）率先喊漲4月漿紙價，今（25日）股價漲停鎖死，帶動類股齊漲，正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）漲半根。

2026-03-26 13:15
別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

中東地緣政治緊張，讓布蘭特原油價期貨飆上百美元大關，高油價推動塑化原料成本，這也將扭轉過去幾年，中國大陸低價競銷供過於求態勢，產業結構改善，今（26）台聚四寶同步漲停，股價淨值比也回到1.03～1.3倍區間，法人建議，塑化具有景氣循環性，當景氣由谷底向上翻揚，股價淨值比可依各別公司、產品別調升到1.2～1.5倍。

2026-03-26 11:49
記憶體多空交戰！南亞科獲外援漲停10萬張排隊搶購　旺宏殺半根

記憶體多空交戰！南亞科獲外援漲停10萬張排隊搶購　旺宏殺半根

南亞科（2408）私募案每股定價223.9元，共募得787.19億元，且獲得Sandisk等四家國際大廠認購，今（26）日跳空以249元漲停開出，漲停委買張數一度來到10萬張，Google發布新一代壓縮演算法恐削弱記憶體需求，國際記憶體大廠美光股價拉回，旺宏（2337）則是震盪走低，最低來到134元，跌幅5.63%。

2026-03-26 10:12
低軌衛星帶量飛！昇達科、奇鋐等7檔觸漲停　燿華一度奪成交王

低軌衛星帶量飛！昇達科、奇鋐等7檔觸漲停　燿華一度奪成交王

低軌衛星族群在市場傳出SpaceX即將申請上市的消息下連日高飛，今（26）日概念股燿華（2367）漲逾9%並爆逾13萬張交易量一度奪成交王，包括高價股昇達科（3491）、奇鋐（3017）等8檔盤中皆觸及觸漲停價，類股競飆下，多頭氣勢不墜。

2026-03-26 10:06
CPU大缺貨！AMD傳漲價15%　英特爾跟進

CPU大缺貨！AMD傳漲價15%　英特爾跟進

PC處理器供應鏈拉警報！根據外媒techpowerup報導，繼Intel傳出調漲客戶端CPU價格後，市場再傳AMD也將跟進調價，旗下Ryzen處理器價格年增幅可能達15%，在需求強勁與產能排擠下，PC市場正面臨新一波缺貨與漲價壓力。

2026-03-26 10:41

讀者迴響

熱門新聞

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

73檔紀念品今最後上車日　面板雙雄、聯電、永豐金都在列

Google新演算法壓垮記憶體股價！　華爾街分析師「反駁觀點」

韓國瑜：台灣航空貨運量全球第九　航空貨運業扮演最重要穿梭角色

全球前九大貨櫃航商2025年獲利率萬海居冠　今年變數多業績難料

偽富豪vs.真自由！ 拆解資產階層分級表

854萬輛車主注意！牌照稅4月開徵　線上、超商、行動支付一次看

「清大奇蹟」1句話擊敗全球股災　 帳上最慘剩一成

2檔「抓去關」新名單　光通訊飆股華星光、環宇-KY入列

別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

馬斯克挖新竹工程師　破百人應徵　

買菜順手中1億　女一句話改變全家

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

美光收購力積電銅鑼廠今揭牌　預計招募千人

光聚晶電春酒「威剛董座驚喜現身」　期許併購後集團規模持續壯大

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

低軌衛星帶量飛！昇達科、奇鋐等7檔觸漲停　燿華一度奪成交王

「養龍蝦」養出資安破口　數發部資安署推5招自保

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年
遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366