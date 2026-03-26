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亞灣都更案來了　土銀統籌主辦智匯方舟79億元聯貸案

▲▼土銀智匯方舟聯貸案。（圖／土銀提供）

▲土銀統籌主辦智匯方舟聯貸案，由董事長何英明（右3）與國城建設創辦人洪平森（左4）、國城建設董事長蔡麗環（左2）及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮（右2）共同合影。（圖／土銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為掌握高雄亞灣都更商機，土銀於今（26）日與國城建設、高興昌（2008）及智匯方舟共同舉辦「智匯方舟股份有限公司八年期79億元聯合授信案」簽約典禮，土銀董事長何英明攜手7家本土銀行共襄盛舉，最終超額認貸比率達170%。

土銀指出，「智匯方舟股份有限公司八年期79億元聯合授信案」資金用途為支應高雄亞洲新灣區特貿三南基地南側公辦都更案興建成本及相關費用，由土銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫、一銀與兆豐銀行擔任共同統籌主辦銀行，並有彰銀、台企銀、農業金庫及高雄銀共同參與，最終達成超額認貸，顯見銀行團對該案的認同與肯定。

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智匯方舟股份有限公司是由南台灣知名建商國城建設及上市鋼鐵大廠高興昌強強聯手，為執行本次都更案所成立之專案公司，目前已與高雄市政府完成簽約，將延請國際建築大師安藤忠雄（Tadao Ando）親自操刀設計，打造住宅、商辦與光影美術館的三合一建築地標，包含地下5層、地上45層之住宅大樓及地下5層、地上29層之辦公大樓各一棟，為高雄港灣城市注入嶄新能量與國際視野！

在高雄市政府大力推動下，亞洲新灣區已轉型為結合5G人工智慧物聯網、智慧科技、金融、文創、會展及觀光之複合式產業聚落，且地理位置相鄰高雄流行音樂中心及軟體園區，立地條件優良，具高度開發潛力。
 

關鍵字： 高雄亞灣都更聯貸安藤忠雄

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