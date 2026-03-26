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區塊鏈盛事！2026最創新加密幣交易所　HOYA BIT拿下殊榮

▲HOYA BIT 副總林逸騏分享，HOYA BIT 透過 AI 得以服務更廣、更深、更細緻、更即時的服務與陪伴，針對不同層級、不同需求實現個人化分眾服務。（圖／HOYA BIT 提供）

▲HOYA BIT 副總林逸騏分享，HOYA BIT 透過 AI 得以服務更廣、更深、更細緻、更即時的服務與陪伴，針對不同層級、不同需求實現個人化分眾服務。（圖／HOYA BIT 提供）

記者陳瑩欣／台北報導
第九屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會今（26日）圓滿落幕，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 榮獲第八屆區塊鏈價值權威榜「2026最創新的加密貨幣交易所」殊榮，肯定 HOYA BIT 在技術創新上的領先地位，更標誌著台灣加密貨幣產業正式進入 AI Agent 驅動的新世代。

HOYA BIT 戰略室副總林逸騏領獎時分享：「當 Microsoft、Google 等國際科技巨頭宣布全面部署 AI Agent，將人工智慧從輔助工具升級為能夠『自主規劃、執行任務』的智能夥伴，創辦人彭云嫻預見這場革命對金融產業的深遠影響，將 AI Agent 核心架構植入台灣加密貨幣交易平台，擁抱這波新金融科技浪潮。」

HOYA BIT 的前瞻佈局，恰與全球金融秩序的歷史性重組同步發生。紐約證券交易所（NYSE）正式宣布開發代幣化證券平台，並推動美股進入 24/7 全天候交易與即時結算的新紀元；Nasdaq 與 Cboe（芝交所） 相繼提交全天候交易提案，「永不關門」的市場已成為全球共識。在監管層面，美國《GENIUS Act》確立聯邦級穩定幣監管框架、《穩定幣支付法案》為數位資產提供明確法律地位與合規路徑。傳統市場與數位資產的界線已然模糊，加密貨幣不再只是投資選項，而是支撐未來全球即時結算、高流動性金融架構的核心骨幹。

面對這場不可逆的典範轉移，HOYA BIT 並非思考如何搶下市佔，而是直指核心問題：「當這股浪潮確定到來，哪些台灣人會再一次被排除在外？」

HOYA BIT 創辦人彭云嫻看見四群始終站在金融服務邊緣的台灣人：剛接觸虛擬資產、聽過比特幣卻不知道第一步該怎麼走的新手；沒有財經背景、卻清楚意識到節流有極限、開源才是出路的普通上班族；想參與這個時代、卻連研究市場的時間都擠不出來的忙碌族群；對數位金融躍躍欲試，卻在一堆看不懂的術語和複雜流程前，選擇默默關掉頁面的潛在用戶。

「我們服務的，不只是熟悉加密貨幣的人，而是過去較難被金融服務完整照顧的人。」彭云嫻表示，讓這群人能以低門檻、低學習成本的方式走進加密貨幣的世界，才是 HOYA BIT 存在的真正價值。

彭云嫻指出，AI 對 HOYA BIT 的意義，從來不是「增加功能」，而是驅動下一階段成長的核心槓桿。透過 AI，HOYA BIT 得以提供更廣、更深、更細緻、更即時的服務與陪伴，針對不同層級、不同需求實現個人化分眾服務。「我們的目標，是讓 HOYA BIT 從一個交易平台，走向台灣數位金融基礎設施的一部分」，讓台灣投資人在這場全球金融變革中，不再缺席。

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關鍵字： 加密貨幣AI技術HOYABIT數位金融台灣市場

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