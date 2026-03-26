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塑膠袋爆缺貨！經濟部喊「民生供應穩定」　呼籲理性購買

▲塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

▲塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

針對近期民眾關心塑膠袋供應情形，經濟部今(26) 日表示，鑒於近期中東局勢動盪，影響全球石化產業供應鏈，部分下游廠商反映市面上塑膠袋供應減少，經濟部已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調相關業者供應；此外，經濟部也將會遵循今日行政院院會中的裁示，與公平會、法務部成立跨部會小組進行市場稽查，以保持市場秩序。經濟部呼籲，民眾理性購買及使用，降低這段時間的衝擊。

經濟部商業署表示，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常，但針對部分業者反映，市面上已經很難叫貨，經查係因其供應商的商品來自境外製造商。經濟部產發署已協調部分塑膠包材業者（如塑膠袋、膠膜及容器等），其產線量能完備、可視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定。針對原有穩定石化料源而發生缺料之製造業者，可透過經濟部成立的專線電話協助媒合(02-2701-1669轉105~107)。

針對傳統市場或商圈產生之短暫缺口，商業署會連繫各商圈及市場自治會詢問採購需求，再協調相關業者直接供應，以維持市場秩序並穩定民生物價。經濟部將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨，並持續密切監控各項民生商品價格走勢。如有不當哄抬價格或囤貨情形，行政院跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，為人民權利把關。

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經濟部也鼓勵消費者自備購物袋，呼籲民眾養成自備購物袋的良好習慣，減少一次性塑膠用品使用，更能共同維護環境永續。

關鍵字： 塑膠袋供應短缺經濟部市場稽查環保減塑

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