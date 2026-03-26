渣打銀推出結構型商品自動化平台　強攻財管業務

▲渣打銀攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，渣打銀行總經理游天立（右三）與渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管 Nicolas Rigois（中）、渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla（左三）及合作夥伴FinIQ、高盛、巴克萊銀行，及法國巴黎銀行共同出席記者會。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行宣布攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等國際發行機構商品，此新平台運用數位化架構整合客戶需求、支援短時間內於多家發行機構間搜尋報價，並透過自動化文件產出與優化的交易流程，打造一站式（end to end）便捷的財富管理服務。

由於結構型商品的市場需求隨著亞洲財富管理市場的迅速崛起，規模相較兩年前已有翻倍成長，渣打透過集團資源將「自動化結構型產品報價平台」導入台灣，除了提供與國際同步的財富管理服務，著眼台灣客戶對相關產品的潛在需求。

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渣打銀行總經理游天立表示，隨著客戶的財富持續累積，透過財富管理平台數位化，結合國際級的合作夥伴，提供多元的資產配置，讓客戶掌握投資先機，也追求能有效分散風險，在台灣呼應主管機關打造亞洲資產管理中心的目標，透過「自動化結構型產品報價平台」推出，以提升財富管理相關服務的深度與廣度。

先後在香港與新加坡成功導入「自動化結構型產品報價平台」的渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管 Nicolas Rigois來台出席記者會，並指出，在亞洲，看到高資產客群對即時性、客製化及跨資產配置的需求不斷浮現，與國際發行機構的緊密合作，打造具競爭力的數位平台，以滿足客戶對結構型商品的高度興趣。

渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla 表示，結構型商品在高資產客群的資產配置中向來扮演重要角色，由於此類商品架構較為複雜，風險相對較高，僅能提供予專業客戶，因此能夠在多家發行機構間提供具競爭力的價格顯得格外關鍵，這也是渣打銀行堅持開放式平台架構（Open-Architecture）的具體成果。

透過與國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）的合作，渣打銀行可以運用「自動化結構型產品報價平台」即時取得多家國際發行機構的同步報價，並依據客戶需求與風險偏好，比對並搜尋符合條件的產品組合，再結合高度自動化的交易流程，有望大幅提升整體交易執行效率，面對市場快速波動，協助客戶在評估自身財務狀況及風險承受度後，更能即時掌握先機。

