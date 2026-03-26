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854萬輛車主注意！牌照稅4月開徵　線上、超商、行動支付一次看

▲圖為上班族騎車畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為上班族騎車畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

854萬輛車主注意！使用牌照稅將於4月開徵，財政部提醒，今年提供多元繳稅管道，包含線上、ATM、信用卡與行動支付等方式，民眾可依自身需求選擇最便利的繳納方式。

財政部指出，納稅義務人可登入「地方稅網路申報作業入口網」，透過自然人憑證、健保卡、行動自然人憑證（TW FidO），或輸入車牌號碼與身分證字號，即可查詢並完成線上繳稅。

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此外，也可利用ATM、信用卡、晶片金融卡或存款帳戶繳納；若偏好實體方式，民眾可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳款。稅額在新台幣3萬元以下者，亦可至統一、全家、萊爾富、OK等四大超商完成繳納。

同時，民眾也能掃描繳款書上的QR Code，連結至網路繳稅服務網站，或透過支援繳稅功能的行動支付APP完成付款。財政部特別提醒，切勿點擊來路不明的連結，以免遭詐騙。

根據統計，今年全台開徵車輛數逾854萬輛，年增1.48%；但受小排氣量車款增加影響，整體開徵稅額約665.31億元，年減0.08%。其中台中市開徵車輛數與稅額均居六都之冠。

另外，電動車持續享有免徵牌照稅優惠，截至2026年2月底，全台純電動汽車達12萬9248輛，年增32.4%，免徵稅額約33億194萬元，相關措施將實施至2030年12月31日。

賦稅署提醒，已申請帳戶自動扣繳的民眾，須於4月30日截止日前預留足額存款；且稅務機關不會以電話要求確認帳戶餘額，接獲可疑來電務必提高警覺。

關鍵字： 標籤:牌照稅繳稅電動車詐騙提醒台中

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