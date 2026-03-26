插旗紐約核心經濟圈　IEAT與美國紐約布魯克林商會簽署MOU

▲BCC總裁暨執行長Randy Peers(右)於美國簽署MOU、由駐紐約辦事處大使李志強見證(左)。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)持續擴大對美經貿戰略佈局，加速建構橫跨全美之合作網絡，今(23)日與美國紐約成立逾百年、最具影響力之工商組織「布魯克林商會(Brooklyn Chamber of Commerce, 以下簡稱BCC)」簽署合作備忘錄，建立制度化長期合作關係。BCC成為IEAT美國第39個、全球第63國、第193個姐妹會。



美國為我國最重要之出口市場與關鍵合作夥伴之一，本次合作象徵IEAT正式插旗紐約核心經濟圈，串聯美東北高端消費市場與創新產業資源，全面強化台灣企業供應鏈延伸與國際市場佈局能力。

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▲IEAT秘書長黃文榮(右)於台北簽署MOU、由紐約台灣商會會長張育誠專程來台見證(左）。（圖／IEAT提供）

本次締盟由我國駐美投資貿易服務處協助引薦，IEAT秘書長黃文榮與BCC總裁暨執行長Randy Peers以換文形式簽署，並由駐紐約辦事處大使李志強在美見證，紐約台灣商會會長張育誠專程來台見證，充分彰顯我國政府及紐約當地台商會對此次締盟的重視。此次與BCC締盟，不僅成功切入全球經濟核心重鎮紐約，更進一步串聯美東關鍵市場，打造跨區域產業鏈結新格局。

BCC成立逾百年，會員企業超過2000家，長期致力推動國際經貿合作，具備強大產業整合與國際鏈結能力。本次締盟將有助我國企業掌握美國產業發展趨勢與供應鏈重組動向，加速進入紐約創新生態體系，包括布魯克林科技三角（Brooklyn Tech Triangle）及NewLab等重要創新科技聚落，並深化雙邊重點產業合作，全面提升供應鏈韌性與國際競爭力。

紐約作為全球三大金融中心之一，同時亦為全美第二大台僑聚集地，長期匯聚國際資本、高端消費市場與創新能量，是全球經濟運作的重要樞紐。而布魯克林結合紐約整體經濟優勢，為紐約市經濟發展的核心支柱，擁有人口逾270萬、企業數約7萬家，貢獻約47.5%之經濟成長動能。近年在科技創新、文化創意及新創產業帶動下快速發展，已形成具國際競爭力之創新生態體系，成為企業進入美東市場、鏈結全球資源的關鍵門戶，亦為拓展北美市場版圖不可或缺之戰略據點。

IEAT長年作為台灣產業邁向國際市場的關鍵推進力量，未來將持續整合產業資源、深化國際鏈結，帶領台灣企業搶占美國核心市場關鍵位置，進而掌握全球市場主動權，放大全球佈局效益，全面提升台灣在國際經貿體系中的影響力與競爭優勢。