電價費率委員會明召開　經濟部證實

▲電價調整政策明日開獎，圖為電錶示意照 。（圖／記者劉亮亨攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年度第1次電價費率審議會開會時間出爐，經濟部今（26）日指出，確定明（27）日召開，表定明天傍晚向外說明上半年公用零售電價費率。
由於外界關切電價是否凍漲，包括行政院院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫皆未鬆口，市場密切注意審議結果。
經濟部指出，最新電價費率記者會由經濟部次長賴建信主持，屆時將向外說明電價是否調整。
▲電價調整政策明日開獎，圖為電錶示意照 。（圖／記者劉亮亨攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年度第1次電價費率審議會開會時間出爐，經濟部今（26）日指出，確定明（27）日召開，表定明天傍晚向外說明上半年公用零售電價費率。
由於外界關切電價是否凍漲，包括行政院院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫皆未鬆口，市場密切注意審議結果。
經濟部指出，最新電價費率記者會由經濟部次長賴建信主持，屆時將向外說明電價是否調整。
關鍵字： 電價 ﹑ 經濟部 ﹑ 費率審議 ﹑ 記者會 ﹑ 2024
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Google 新壓縮技術引發市場對記憶體需求前景疑慮，包括美股、日韓股市記憶體股全面走跌，但《彭博》報導，這可能只是一個小插曲，而非生存威脅，一些華爾街分析師更反駁了這種觀點，並表示事實恰恰相反，認為效率的提高將增加而不是減少需求。
2026-03-26 14:57
美光今日於苗栗銅鑼廠區舉行揭牌典禮，象徵完成收購力積電廠區後的重要里程碑。新收購之無塵室空間部分區域已著手進行設備進駐前置作業，以支援美光擴大先進 DRAM 產品（包括 HBM）的供應能力，滿足日益增長的 AI 需求。
2026-03-26 14:41
美伊戰火萬物齊漲，華紙（1905）率先喊漲4月漿紙價，今（25日）股價漲停鎖死，帶動類股齊漲，正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）漲半根。
2026-03-26 13:15
中東地緣政治緊張，讓布蘭特原油價期貨飆上百美元大關，高油價推動塑化原料成本，這也將扭轉過去幾年，中國大陸低價競銷供過於求態勢，產業結構改善，今（26）台聚四寶同步漲停，股價淨值比也回到1.03～1.3倍區間，法人建議，塑化具有景氣循環性，當景氣由谷底向上翻揚，股價淨值比可依各別公司、產品別調升到1.2～1.5倍。
2026-03-26 11:49
南亞科（2408）私募案每股定價223.9元，共募得787.19億元，且獲得Sandisk等四家國際大廠認購，今（26）日跳空以249元漲停開出，漲停委買張數一度來到10萬張，Google發布新一代壓縮演算法恐削弱記憶體需求，國際記憶體大廠美光股價拉回，旺宏（2337）則是震盪走低，最低來到134元，跌幅5.63%。
2026-03-26 10:12
低軌衛星族群在市場傳出SpaceX即將申請上市的消息下連日高飛，今（26）日概念股燿華（2367）漲逾9%並爆逾13萬張交易量一度奪成交王，包括高價股昇達科（3491）、奇鋐（3017）等8檔盤中皆觸及觸漲停價，類股競飆下，多頭氣勢不墜。
2026-03-26 10:06
PC處理器供應鏈拉警報！根據外媒techpowerup報導，繼Intel傳出調漲客戶端CPU價格後，市場再傳AMD也將跟進調價，旗下Ryzen處理器價格年增幅可能達15%，在需求強勁與產能排擠下，PC市場正面臨新一波缺貨與漲價壓力。
2026-03-26 10:41
根據Alphaliner數據，去年全球前九大貨櫃船公司(龍頭地中海航運非上市公司)獲利年減57.36%，我國貨櫃三雄萬海航運(2615)獲利率23.7%排第一，長榮海運(2603)19.6%居次，陽明海運(2609)9.1%排第六。今年因為中東戰爭，市場變數很大，獲利是增是減業界都表示難料。
2026-03-26 03:00
針對汎銓科技（6830）於公開資訊觀測站及記者會上，單方面宣稱光焱科技（7728）侵害其第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利，並獅子大開口求償一事。光焱科技今日嚴正駁斥，表示截至目前為止，公司並未收到任何法院相關訴訟函件。光焱科技對於同業在尚未經完整司法程序前，即透過媒體發布資訊，阻礙產業創新之行為深感遺憾，並對此類之競爭手段予以嚴正譴責。
2026-03-26 17:22
今年度第1次電價費率審議會開會時間出爐，經濟部今（26）日指出，確定明（27）日召開，表定明天傍晚向外說明上半年公用零售電價費率。
2026-03-26 17:12
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