假冒彭金隆、童政彰行騙　金管會：「三不」原則識破詐騙手法

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

詐騙手法不斷翻新，把歪腦筋動到金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰身上，除了利用假身分加群組，現在還偽造印章、公文行騙。金管會今（26）日澄清，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流，識破詐騙關鍵有「三不」，政府機關首長「不報牌、不帶貨」、官網 「不私訊」。

金管會近日接獲警方通報，有不法份子假冒金管會機關首長名義，在臉書、LINE 或IG上，向民眾推薦商品，或誆稱可以協助查察金流；此外，還以偽造彭金隆官印，發出行騙公文，以假亂真，已有民眾上當匯款。

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金管會銀行局主秘周正山表示，識破詐騙關鍵有「三不」，政府機關首長「不報牌、不帶貨」且官網 「不私訊」。

詐騙集團經常利用民眾對政府機關的信任，將官網上的首長照片，透過AI工具竄改成投資教學影片或對話，周正山強調，若在網路看到以下情況，絕對是詐騙：

(一) 私訊招攬：以機關首長名義推薦特定商品，甚或私訊邀請加入投資或團購群組。

(二) 保證獲利：標榜「穩賺不賠」、「內線消息」或「低風險高報酬」。

(三) 急迫匯款：要求民眾將款項匯入不明個人帳戶，或是宣稱會幫你查金流。

金管會再次呼籲，投資應透過合法金融機構，面對網路來路不明的消息，請務必保持警覺，審慎研判投資群組或社群媒體資訊內容的真實性，並掌握金管會「三不會」要訣：「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

金管會統計，去（2025）年攔阻件數1萬4264件，攔阻金額112億元；近3年已攔阻超過290億元。

