港務公司召開經營策略委員會　與施振榮等佈局智慧永續雙軸轉型

▲港務公司董事會經營策略委員會左起基隆港務分公司蘇建榮總經理、海洋大學航運管理學系教授呂錦山、台中港務分公司林春福總經理、國立中山大學財務管理學系榮譽退休教授張玉山、港務公司張展榮業務副總經理、港務公司周永暉董事長、宏碁集團創辦人施振榮、花蓮港務分公司宋益進總經理、陽明交通大學運輸與物流管理學系退休教授黃承傳、國立高雄科技大學海洋商務學院院長戴輝煌、港務公司總經理王錦榮及高傳凱行政副總經理。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

面對國際經貿情勢變局及航運市場波動，同時因應全球減碳浪潮與數位轉型挑戰，台灣港務公司近日召開「115年度董事會經營策略委員會」，該會由董事長周永暉擔任召集人，匯集產學界頂尖專家，跨領域共商國際商港升級之路。

港務公司強調，未來將透過創新經營策略，落實「強港航、智管理、興觀光、達永續」發展主軸，持續推動港群轉型升級，並朝「以港為心，打造全球卓越港埠經營集團」願景邁進。

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面對國際經貿變局與航港市場轉型，董事長上任後，即聘任115年度董事會經營策略委員會，並於115年3月23日召開第1次會議，本次委員會陣容堅強，特邀「台灣科技創業教父」宏碁集團創辦人施振榮、國立陽明交通大學運輸與物流管理學系退休教授黃承傳、國立中山大學財務管理學系榮譽退休教授張玉山、國立台灣海洋大學航運管理學系教授呂錦山、國立高雄科技大學海洋商務學院院長戴輝煌，以及港務公司總經理王錦榮等產學界專家擔任委員，共同就港群發展提供專業建言。

本次會議聚焦「國際商港整體規劃及發展計畫(116～120年)」，該計畫依企業面臨內外部環境課題，研擬國際商港各項發展策略與重點，作為國際商港整體發展與建設之重要依據，亦為臺灣港口擘劃具國際競爭力之發展藍圖。

與會專家對本期計畫給予高度肯定，認為其發展方向已明確對接國家產業轉型、能源政策及國土發展需求。專家指出，未來港口應以「數位應用」與「永續減碳」為雙軸轉型核心，將港區打造為新興業務之驗證場域，並建議借鏡國際經驗，推動我國海洋港口科技成果轉化，拓展國際輸出能量；同時強調，在擴展多元業務之際，應同步強化AI與能源專業人才的培育，並深化與地方政府合作，透過水岸空間活化帶動地方觀光發展。

港務公司表示，董事會經營策略委員會將持續廣納外部專家建言，深化港埠基礎、創造多元業務及打造韌性港埠，持續推動多元布局與智慧永續雙軸轉型，使台灣港群提升整體營運效能與國際競爭力，邁向全球卓越港埠經營新里程。