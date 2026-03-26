光聚晶電春酒「威剛董座驚喜現身」　期許併購後集團規模持續壯大

▲光聚晶電春酒，威剛董座陳立白（左）驚喜現身站台。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

光聚晶電（6111）今日舉行集團春酒，旗下多家子公司同步釋出今年營運正向展望。董事長凃俊光致詞時強調，跨足半導體產業的核心理念，在於結合人文與科技，「科技的本質，終究是為人服務。」

今日春酒更有神秘嘉賓，記憶體大廠威剛（3260）董事長陳立白也現身。凃俊光透露，當年投資台灣光罩時，正是獲得產業前輩建議，並引薦凃俊光。陳立白則致詞表示，看好集團未來透過併購持續壯大，規模與實力將再上層樓。

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凃俊光表示，過去外界對集團由文創跨入半導體產業多所關注，但他認為，半導體是國家發展的重要命脈與機會，如何將人文價值融入科技應用，才是企業長期發展的關鍵。他並引用愛因斯坦觀點指出，科技進步的最終目標，是讓人類能更接近關懷與藝術，提升整體生活品質。

他也透露，當日稍早曾出席總統賴清德主持的AI國家隊相關活動，直言「從遊戲產業出身能參與國家AI發展，深感榮幸」，並強調集團一路走來，各事業體皆歷經挑戰與轉型，才逐步建立今日基礎。

在各事業展望方面，遊戲業務由總經理陳瑤恬指出，新作《曹操不囉嗦》已於3月初在台港澳星馬上線，首日登上App Store免費榜冠軍，預估單月可貢獻約2000萬至3000萬元營收，約2個半月可望回本。今年預計推出3款作品，涵蓋代理與自研產品，持續擴大市場布局。

此外，集團亦積極拓展影音平台與單機遊戲領域，未來不排除導入海外熱門內容及自製作品，並朝向結合AI與科幻題材發展，拓展全球市場。