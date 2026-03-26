韓國瑜：台灣航空貨運量全球第九　航空貨運業扮演最重要穿梭角色

▲韓國瑜(左)致詞輕鬆幽默，公會理事長羅文祥(中)、常務理事高政明(右)在一旁放聲大笑。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

今年50周年慶的台北市航空貨運承攬公會，今(26)晚在台北花園酒店舉辦春酒聯歡晚會，立法院長韓國瑜到場致賀時指出，台灣土地面積是全球的萬分之三，航空貨運總量卻占全球第九名，航空貨運承攬業扮演了最重要的穿梭角色，半導體等多項產業名列全球第一，是日不落台商。

公會理事長羅文祥表示，對承攬業與出口業者來說，最重要的是匯率，在公會一再強力爭取下，美元與台幣的兌換率從去年最高28回到現在的32；去年桃園機場貨運總量達250萬噸，在國際市場表現非凡。

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▲羅文祥扮財神送彩券、上台頒獎給抽到獎品的會員與貴賓。（圖／記者張佩芬攝）

總統賴清德以「務實鼎新」發給公會賀電，副總統蕭美琴賀電是「勤業惠民」，桃園市場張善政則寫了一段短文祝賀。韓國瑜透露，今天過生日的羅智強還親自到場祝賀，真是誠意滿滿。

晚宴席開40桌，遠雄港董事長葉鈞耀、華儲董事長單大興、中華航空台貨中心總經理林侑宣，關務署副署長趙台安、基隆關關務長張世棟、台北關關務長黃漢銘、桃園機場公司副總余崇立等都出席晚宴。

▲羅文祥(中)與貴賓一同上台敬酒。（圖／記者張佩芬攝）

羅文祥親自扮財神發彩券；抽獎活動業界高階抽到獎紛紛捐出重抽，讓獎項差點抽不完；有百老匯演出水平的台灣國際物流暨供應鏈協會理事長秦玉玲上台高歌，讓現場嗨翻天。

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