謝志堅：伊朗戰爭結束會有貨運高峰　胡塞如跟著休兵船噸會過剩

▲荷莫茲海峽解封後，估計會有一段貨運高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

美伊停戰談判反反覆覆，目前正在美國探親的陽明海運前董事長謝志堅表示，他認為川普不會讓戰事拖太久，一旦荷莫茲海峽開放，估計波斯灣航線會有1到3個月的貨運高峰，運價也會高升，但可能牽動紅海情勢，讓胡塞停止攻擊商船，船隻開始陸續返回紅海，屆時因航程縮短釋放出來的運力卻又會讓船噸供給過剩，對貨櫃船運有利也有弊。

謝志堅分析，荷莫茲海峽封鎖近月，開放後波斯灣國家都需要補充貨物，而船公司暫時調開的船隻，重返也需要間，甚至需要加派或加租船舶應付貨運高峰需求，如果是4月解封，6月市場進入傳統旺季，船公司會有連續兩季的好業績。

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但是另一方面胡塞問題也可能在美伊談判的範圍內，胡塞若承諾停止攻擊商船，或是胡塞停止動作，達飛、馬士基等又會陸續恢復通行紅海，繞行好望角的船隻減少，市場運力就會有過剩問題，對貨櫃船公司不利。

謝志堅指出，波斯灣不是貨量很大的航線，荷莫茲海峽解封帶來的是短期利多，紅海主要用來通行，貨較多的只有吉達港，兩條水路的變化，關係今年貨櫃船公司獲利的多寡，今年供給約增3.8%，需求在2-3%之間，明年供給大增，情況就很不妙。

另本月12日法國達飛航率先宣佈恢復多個中東國家的進出口訂艙業務，並重新開放通往伊拉克、科威特、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等市場的多式聯運服務；中遠海運則是在本月25日通告恢復遠東至中東部分國家的新訂艙業務，包括阿聯酋、沙烏地、巴林、卡達、科威特、伊拉克等六國，兩公司都是將貨運到荷莫茲海峽外的港口，再經由陸運轉至波灣城市。

而這兩家公司都是海洋聯盟成員，謝志堅指出，海洋聯盟不是共派船舶式的聯營，而是各自開航線，航線艙位分享聯盟成員，因此達飛與中遠的海陸聯運業務，估計同屬海洋聯盟的長榮海運與香港東方海外都可共享，一旦荷莫茲海峽解封，就會恢復原運輸模式。