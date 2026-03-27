快訊／台積電跌35元至1805 台股跌近600點失守33K

美伊戰爭持續，美股26日大跌，台股今（27日）開低，以下跌70.37點、33267.25點開出，跌勢擴大，指數下挫593.82點至32743.80點，33000點再失守。

謝志堅：伊朗戰爭結束會有貨運高峰 胡塞如跟著休兵船噸會過剩

美伊停戰談判反反覆覆，目前正在美國探親的陽明海運前董事長謝志堅表示，他認為川普不會讓戰事拖太久，一旦荷莫茲海峽開放，估計波斯灣航線會有1到3個月的貨運高峰，運價也會高升，但可能牽動紅海情勢，讓胡塞停止攻擊商船，船隻開始陸續返回紅海，屆時因航程縮短釋放出來的運力卻又會讓船噸供給過剩，對貨櫃船運有利也有弊。

光聚晶電春酒「威剛董座驚喜現身」 期許併購後集團規模持續壯大

光聚晶電（6111）今日舉行集團春酒，旗下多家子公司同步釋出今年營運正向展望。董事長凃俊光致詞時強調，跨足半導體產業的核心理念，在於結合人文與科技，「科技的本質，終究是為人服務。」

假冒彭金隆、童政彰行騙 金管會：「三不」原則識破詐騙手法

詐騙手法不斷翻新，把歪腦筋動到金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰身上，除了利用假身分加群組，現在還偽造印章、公文行騙。金管會今（26）日澄清，政府機關首長絕對不會透過社群媒體要求民眾匯款、投資，更不會私下推薦任何金融商品，甚或幫忙查金流，識破詐騙關鍵有「三不」，政府機關首長「不報牌、不帶貨」、官網 「不私訊」。

2檔「抓去關」新名單 光通訊飆股華星光、環宇-KY入列

光通訊題材飆股華星光（4979）、環宇-KY（4991）今（26）日遭櫃買中心公告列為處置股，自明（27）日起一路關到4月13日，由於2檔標的短期內都有處入處置的紀錄，因此改為分盤交易後，皆為20分鐘撮合一次。

光焱科技嚴正駁斥汎銓專利侵權指控 斥其「以舊打新」

針對汎銓科技（6830）於公開資訊觀測站及記者會上，單方面宣稱光焱科技（7728）侵害其第I870008B號「光損偵測裝置」發明專利，並獅子大開口求償一事。光焱科技今日嚴正駁斥，表示截至目前為止，公司並未收到任何法院相關訴訟函件。光焱科技對於同業在尚未經完整司法程序前，即透過媒體發布資訊，阻礙產業創新之行為深感遺憾，並對此類之競爭手段予以嚴正譴責。

電價費率委員會明召開 經濟部證實

今年度第1次電價費率審議會開會時間出爐，經濟部今（26）日指出，確定明（27）日召開，表定明天傍晚向外說明上半年公用零售電價費率。

854萬輛車主注意！牌照稅4月開徵 線上、超商、行動支付一次看

854萬輛車主注意！使用牌照稅將於4月開徵，財政部提醒，今年提供多元繳稅管道，包含線上、ATM、信用卡與行動支付等方式，民眾可依自身需求選擇最便利的繳納方式。

渣打銀推出結構型商品自動化平台 強攻財管業務

渣打銀行宣布攜手國際金融科技公司財經智慧（FinIQ）打造「自動化結構型產品報價平台」，並引進高盛（Goldman Sachs）、巴克萊銀行（Barclays）及法國巴黎銀行（BNP Paribas）等國際發行機構商品，此新平台運用數位化架構整合客戶需求、支援短時間內於多家發行機構間搜尋報價，並透過自動化文件產出與優化的交易流程，打造一站式（end to end）便捷的財富管理服務。

塑膠袋爆缺貨！經濟部喊「民生供應穩定」 呼籲理性購買

針對近期民眾關心塑膠袋供應情形，經濟部今(26) 日表示，鑒於近期中東局勢動盪，影響全球石化產業供應鏈，部分下游廠商反映市面上塑膠袋供應減少，經濟部已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調相關業者供應；此外，經濟部也將會遵循今日行政院院會中的裁示，與公平會、法務部成立跨部會小組進行市場稽查，以保持市場秩序。經濟部呼籲，民眾理性購買及使用，降低這段時間的衝擊。