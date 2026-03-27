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快訊／台積電跌35元至1805　台股跌近600點失守33K

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美伊戰爭持續，美股26日大跌，台股今（27日）開低，以下跌70.37點、33267.25點開出，跌勢擴大，指數下挫593.82點至32743.80點，33000點再失守。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1805元，跌幅1.9％；鴻海（2317）下跌3.5元至197元；聯發科（2454）下跌30元至1560元；廣達（2382）下跌3.5元來到283.5元；長榮（2603）下跌0.5元至202.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌469.38點或1.01％，收在45960.11點；標準普爾500指數下跌114.74點或1.74％，收6477.16點；那斯達克指數下跌521.75點或2.38％，收在21408.08點；費城半導體指數下跌381.88點或4.79％，收7585.87點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 45960.11 ▼469.38 ▼1.01%
S&P500 6477.16 ▼114.74 ▼1.74%
NASDAQ 21408.08 ▼521.75 ▼2.38%
費城半導體指數 7585.87 ▼381.88 ▼4.79%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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