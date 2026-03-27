美記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停　旺宏連跌2根

▲美記憶體大廠收跌，旺宏苦吞第二根跌停。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

Google發表壓縮演算法，市場解讀可降低對於記憶體的需求，美國主要記憶體大廠昨（26）日都呈現重挫格局，今（27）日台股記憶體持續弱勢，旺宏 (2337)苦吞第二根跌停，摜破月線大關，模組廠威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）同步殺跌停，IC設計群聯（8299）也一度殺至跌停。

Google 研究團隊日前發表名為「TurboQuant」壓縮演算法，訴求需六分之一的記憶體數量，就能運作大型語言模型（LLM），市場聯想此一演算法，恐削記憶體需求，引發記憶體、相關存儲類股獲利了結賣壓。

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昨日美股記憶體相關個股呈現重挫格局，SanDisk大跌，終場下挫74.69美元或11.02%、603.17美元作收；美光以大跌26.63美元或6.97%、355.46美元作收；希捷科技以下挫34.43美元或8.33%、378.79美元作收；西部數據以下挫22.79美元或7.7%、273.35美元作收。

旺宏自3月24日起遭列處置股，每二十分鐘一盤，預計要到4月8日才能恢復正常，股價在本土法人看多報告力拱下，在3月20日創下170元歷史新高價位，市場居高思危，賣壓湧現下，今日下殺到115.5元跌停價位，跌破119元月線支撐，到10點左右，跌停委賣張數仍有1.1萬張。

南亞科私募獲利鎧俠、晟碟、SK海力士、思科等國際大廠認購，合計取得一成持股，昨（26）日開盤雖然直奔漲停，僅上演半場好戲尾盤收跌，頗有利多不漲味道，今日股價開低走低，來到210元低點，接下來要觀察能否守住3月24日盤中所創下204元低點。

