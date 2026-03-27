黃仁勳喊「做到生命最後一刻」　打造20兆美元輝達是他的夢想成真

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳近日接受專訪時直言，自己希望「做到生命最後一刻」，並將公司推向20兆美元市值規模，「這是我的夢想成真」，展現對AI時代發展的高度企圖心。

根據外媒CNBC報導，黃仁勳是在GTC大會期間受訪時，針對公司未來成長與個人職涯規劃作出上述表態。他指出，即便NVIDIA市值已達前所未見高度，公司仍處於高速成長階段，未來潛力尚未完全釋放。

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他強調，NVIDIA已不再只是傳統晶片公司，而是轉型為AI基礎建設供應者，透過整合GPU、CPU與網路架構，打造所謂「AI工廠」，支撐企業與國家級AI運算需求，並成為全球數位經濟的核心。

在市場布局上，黃仁勳指出，AI需求正從雲端巨頭擴展至企業端與各國政府，特別是「主權AI」與企業自建資料中心趨勢興起，將成為推動下一波成長的重要動能。

此外，他也點名「代理式AI（Agentic AI）」為未來關鍵技術，強調未來AI不僅能回應指令，更能自主完成複雜任務，甚至延伸至實體機器人領域，進一步改變產業樣貌。

面對外界對高估值與高耗能的質疑，黃仁勳態度依舊積極，認為AI基礎建設需求才剛起步。他也以一句話總結個人心境：「我希望一直工作下去，但不是現在就結束。」展現持續帶領NVIDIA擴張版圖的決心。