土耳其央行賣黃金穩市場！2周拋售60噸　加劇金價下跌壓力

▲土耳其里拉、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／綜合報導

受美伊朗戰爭引發的市場動盪影響，統計戰爭爆發後兩周內，土耳其央行出售或置換大約60噸黃金、價值超過80億美元，顯示當局正在通過更直接的干預手段來緩衝金融市場波動，但加劇了金價的下行壓力。

《彭博》報導，根據央行發布的最新數據，土耳其黃金儲備在3月13日當周減少了6噸，在3月20日當周又減少52.4噸，顯示出儲備急劇縮減。據知情人士透露，其中一部分為直接拋售，而大部分則是通過互換協議來獲取外匯或里拉。

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土耳其央行拒絕置評。

此舉正值土耳其的去通膨戰略面臨壓力之際。該行的戰略高度依賴於維持里拉匯率穩定或平穩貶值，手段包括通過國有銀行進行貨幣干預，但自衝突開始以來，不斷上升的能源進口成本和日益增加的美元需求使得維持這一策略變得更加困難。

此前《彭博》報導稱，土耳其決策者正準備在倫敦市場進行黃金兌外匯互換交易，動用黃金儲備來增加美元儲備，並透過向市場供應美元來支持旨在穩定土耳其里拉的行動。

根據世界黃金協會的數據顯示，土耳其中央銀行是2025年的主要黃金買家之一，增持了27噸黃金，使其總儲備達到677噸，黃金佔該行儲備的50%以上。



