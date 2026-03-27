美超微遭股東提告證券詐欺　違出口管制股價已重挫近4成

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美超微遭股東提起集體訴訟，指控公司涉嫌隱匿對中國市場的高度依賴，且相關交易可能違反美國出口管制規定，構成證券詐欺，並導致股價劇烈波動。

美超微電腦股價在事件發生後首個交易日、3月20日單日重挫33%，市值蒸發約61億美元，而統計近一周以來股價已下跌38.6%、近4成，在26日以下跌1.84美元或7.65%、22.21美元作收。

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根據訴狀內容，股東指稱公司在對外揭露中誇大業務前景，卻未充分說明其伺服器銷售有相當比例流向中國企業，且在出口管制法規遵循上存在重大缺失，進而誤導投資人、推高股價。

事件導火線為刑事案件曝光。檢方指控，包括公司共同創辦人暨董事在內的三人，涉嫌透過東南亞第三方公司轉購搭載NVIDIA晶片的伺服器產品，規避美國對中國的出口限制。該第三方公司於2024至2025年間採購金額高達25億美元。

此次民事訴訟亦將公司執行長梁見後與財務長列為被告之一。目前公司尚未對訴訟作出正式回應。

對此，美超微電腦先前表示，正配合政府調查，並強調相關涉案行為違反公司內部政策；同時，本案中公司與NVIDIA均未遭刑事起訴，NVIDIA亦未列入股東訴訟被告名單。