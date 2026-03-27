戰爭高油價！塑化產業中下游喊減產　台聚、台達化續攻漲停

▲百美元油價時代，中下游塑化加工業洗牌。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美方向伊朗提出15點行動清單，作為止戰的談判基礎，惟美國、伊朗仍有歧見尚未進入實質協商，國際油價蠢動，布蘭特原油期貨每桶漲至108美元，中低價台聚集團成為市場資金短打標的，今（27）日台聚（1304）、台達化（1309）雙雙亮燈漲停，亞聚（1308）漲幅逾9%，最高來到19.8元。

美國總統川普宣布，應伊朗請求將能源電廠的破壞行動繼續暫停10天，截止限期延至美東時間4月6日，美國、伊朗能否達成停火協議變數仍高，市場避險情緒高漲，國際油價再度攀高，布蘭特原油期貨漲幅5.7%，每桶來到108美元，而西德州原油期貨漲幅4.6%，每桶來到94美元。

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國際油價波動大，無法轉嫁成本中下游塑膠加工業調控產能因應，供應減少預期心理發酵，中低價塑化股成了買盤搶進皂標的，華夏（1305）從3月初12.9元，上攻到3月24日18.95元，波段漲幅達46%，由於股價漲幅過大，華夏公告2月獲利自結數，單月營收7.85億元、年減8%，歸屬母公司淨損1.08億元，每股稅後淨損0.19元，台聚公布的2月自結歸屬母公司淨損為1.37億元，每股稅後淨損0.18元。

儘管塑化類股尚未全面性轉盈，股價持續反映供需結構改善而上攻，今日台聚跳空直奔17.4元漲停價位，創下2024年7月中以來新高，台達化強勢鎖住22.15元漲停價，亦是來到2024年9月新高。

