快訊／台股收盤跌225.03點　台積電跌20元至1820

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（27日）開低走低，加權指數終場跌225.03點，以33112.59點作收，跌幅0.68％，成交量6311.22億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌70.37點開出，指數開低走低，盤中最高達33267.25點，最低32669.39點，終場收在33112.59點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1820元，跌幅1.09％；鴻海（2317）下跌1元至199.5元；聯發科（2454）下跌5元至1585元；廣達（2382）上漲2元來到289元；長榮（2603）下跌2元至201元。

今天漲幅前5名個股為定穎投控（3715）上漲18.5元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲6.4元，漲幅10％；大研生醫*（7780）上漲2元，漲幅10％；聯穎（3550）上漲1.75元，漲幅10％；華紙（1905）上漲1.4元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌1.09元，跌幅9.95％；汎銓（6830）下跌39.5元，跌幅8.33％；精金（3049）下跌1.1元，跌幅7.94％；聯合再生（3576）下跌1.75元，跌幅7％；宏�砦C戲-創（6908）下跌2.9元，跌幅6.44％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 定穎投控（3715） 203.5 ▲18.5 ▲10.0％ 有成精密（4949） 70.4 ▲6.4 ▲10.0％ 大研生醫*（7780） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 聯穎（3550） 19.25 ▲1.75 ▲10.0％ 華紙（1905） 15.4 ▲1.4 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 巨騰-DR（9136） 9.86 ▼1.09 ▼9.95％ 汎銓（6830） 434.5 ▼39.5 ▼8.33％ 精金（3049） 12.75 ▼1.1 ▼7.94％ 聯合再生（3576） 23.25 ▼1.75 ▼7.0％ 宏�砦C戲-創（6908） 42.1 ▼2.9 ▼6.44％

資料來源：證交所