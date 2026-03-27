快訊／台股收盤跌225.03點　台積電跌20元至1820

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（27日）開低走低，加權指數終場跌225.03點，以33112.59點作收，跌幅0.68％，成交量6311.22億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌70.37點開出，指數開低走低，盤中最高達33267.25點，最低32669.39點，終場收在33112.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1820元，跌幅1.09％；鴻海（2317）下跌1元至199.5元；聯發科（2454）下跌5元至1585元；廣達（2382）上漲2元來到289元；長榮（2603）下跌2元至201元。
今天漲幅前5名個股為定穎投控（3715）上漲18.5元，漲幅10％；有成精密（4949）上漲6.4元，漲幅10％；大研生醫*（7780）上漲2元，漲幅10％；聯穎（3550）上漲1.75元，漲幅10％；華紙（1905）上漲1.4元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為巨騰-DR（9136）下跌1.09元，跌幅9.95％；汎銓（6830）下跌39.5元，跌幅8.33％；精金（3049）下跌1.1元，跌幅7.94％；聯合再生（3576）下跌1.75元，跌幅7％；宏�砦C戲-創（6908）下跌2.9元，跌幅6.44％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|定穎投控（3715）
|203.5
|▲18.5
|▲10.0％
|有成精密（4949）
|70.4
|▲6.4
|▲10.0％
|大研生醫*（7780）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|聯穎（3550）
|19.25
|▲1.75
|▲10.0％
|華紙（1905）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|巨騰-DR（9136）
|9.86
|▼1.09
|▼9.95％
|汎銓（6830）
|434.5
|▼39.5
|▼8.33％
|精金（3049）
|12.75
|▼1.1
|▼7.94％
|聯合再生（3576）
|23.25
|▼1.75
|▼7.0％
|宏�砦C戲-創（6908）
|42.1
|▼2.9
|▼6.44％
資料來源：證交所
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