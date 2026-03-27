中東戰火持續到6月　麥格理警告「國際油價衝到200美元」

▲伊朗實施荷莫茲海峽選擇性封鎖，引發全球能源價格劇烈波動。（圖／視覺中國）

記者巫彩蓮／綜合報導

麥格理公司表示，如果伊朗戰爭持續到6月份，荷莫茲海峽持續關閉，石油價格可能會達到每桶200美元的歷史新高。

根據《彭博》報導，麥格理分析師Vikas Dwivedi等人在一份報告中指出，如果衝突持續到第二季度，將導致實際物價創歷史新高，這種情況發生的機率為40%。他們也表示，另一種可能性為60%的預測認為，戰爭可能會在本月底結束。

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由於美國、以色列和伊朗之間的戰爭震動了石油豐富的中東地區，布蘭特原油（ICE Brent Crude）價格預計將在3月創下月度歷史新高。這場衝突導致德黑蘭幾乎完全封鎖了荷莫茲海峽，嚴重限制了對全球經濟至關重要的能源流動。

分析師在3月27日的報告中指出，「如果海峽長期關閉，油價需要飆升到足以摧毀全球石油需求歷史性巨量的程度。海峽重新開放的時間以及能源基礎設施遭受的實際破壞程度，是決定大宗商品長期影響的主要因素。」

布蘭特原油價格上周五接近每桶107美元，此前曾在本月初觸及每桶119.50美元的危機高點。《彭博社》彙編的數據顯示，該基準原油價格在2008年曾創下每桶147.50美元的名目高峰。