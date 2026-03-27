中航今年增兩艘新船本業業績估成長　海岬型船增幅不到2%運價有撐

▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)今(27)日下午舉辦法說會，公司協力唐邦正指出，公司今年第三、第四季各有一艘海岬型船交船，將可增添本業業績；伊朗戰爭對散裝船運延噸哩需求影響約2%，荷莫茲海峽封閉讓礦場的礦轉售到更長程的航線，對海岬型船運務未造成影響；運價部分今年首季位在高檔，全年有望優於去年。

今年以來海岬型船現貨日租金平均達26,355美元，創近15年同期新高，主要受惠中國鐵礦砂、煤炭及鋁礬土進口需求成長帶動，其中鐵礦砂與鋁礬土進口量分別年增約10%與近2成。目前大陸鐵礦砂庫存達1.7億噸新高，但在戰略物資儲存政策下，後續未必看減。

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西非西芒杜礦區已逐步投產，年出口量預計在於30個月內達到1億2千萬噸，將大幅提升海岬型船延噸哩需求，有助彌補巴西礦區季節性供給波動，進一步支撐運輸需求。

供給方面，去年海岬型新船共交付36艘，噸位淨成長率1.47%，今年新船預計交付54艘，扣除拆解船舶，淨噸位增長估計不超過2%。去年共拆解8艘，今年估約10艘。

目前目前整體運能增加有限，供給仍呈現緊俏，且新造船價格維持高檔、二手船市場交易熱絡，船價持續上揚，期貨運價亦維持在相對高水準，目前一年期遠期日租約2.5萬美元；克拉克森估今年鐵礦砂整體出口量持平，煤炭減3%，鋁礬土成長5%。

今年一至三月加入市場營運海岬型船為6艘，拆船數量為3艘，船舶噸位淨成長率約0.18%。中航目前有12艘海岬型船，建造中6艘，下半年交兩艘。今年沒有售船計畫，去年售船貢獻EPS1.26元。

中航去年營收48.86億元，獲利10.78億元，EPS5.46元。