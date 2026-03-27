貨櫃船運市場歐美線實收運價落差大　SCFI今日上漲7.02%　

▲貨櫃船運市場歐美線實收運價落差大。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，目前美國線現貨市場報價為美西每大箱(40呎櫃)約2525美元、美東約3525美元，但大型船公司亦開放年約價至4月14日，美西約1900美元、美東約2900美元，且除了中遠海運都不需要配比，市場實收運價價差頗大。今(27)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲7.02%。

攬貨業指出，整體來看，現貨市場運價有回升主要是因燃油成本上漲及船公司進行成本控管，但因年度合約談判進度仍偏慢，船公司持續推漲運價並促使大型直客加快簽約。馬士基已調升4月運價，每大箱從1600美元提高到1900美元。

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歐洲線3/13-3/19每大箱約在2200至2400美元，目前調升至2400至2750美元，同業間價差也是頗大。緊急燃油附加費部分，陽明海運報自4月13日起每大箱收375美元，長榮報4月17日起收400美元，不過中國大陸不允許這項收費，只能反映在實收運價上。

今日SCFI報1826.77點，上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1703美元，上漲67美元，漲幅4.10%；地中海線每箱2764美元，下跌20美元，跌幅7.18%；美西線每大箱2352美元，上漲298美元，漲幅14.51%；美東每大箱3264美元，上漲342美元，跌幅11.70%。

波斯灣線每箱運價3728美元，上漲404美元，漲幅12.15%，南美線(桑托斯)每箱運價2475美元，上漲18美元，跌幅0.73%；東南亞線(新加坡)每箱運價500美元，上漲16美元，漲幅3.31%。