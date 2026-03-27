台灣港務公司響應2026 Earth Hour　減碳護地球

▲港務公司周永暉董事長邀請大家響應earth hour一小時。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司落實永續發展，參與全球最大公益減碳行動「Earth Hour 地球一小時」活動，將於3月28日晚間8點30至9點30分，以高雄港指標性綠建築「台灣國際郵輪旅運大樓」，與全球連線響應熄燈一小時，向國際社會展現港務公司減碳護地球、邁向2050淨零目標的決心。

港務公司董事長周永暉表示，Earth Hour活動是一項具有減碳護地球實質意義的行動，港務公司秉持企業社會責任，應邀參加2026Earth Hour活動，用實際作為展現對減碳的支持，是港務公司落實2050淨零目標的具體行動之一。

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周董事長強調，港務公司除響應關燈活動外，在減碳作為上更是不遺餘力，透過各項減碳策略，如船舶減速、設置岸電系統(OPS)及太陽能光電板、智慧化港埠管理、植栽超過800公頃、資源循環再利用、港埠工程全生命週期減碳管理、獎勵港區業者減碳等作為，攜手利害關係人朝向 2050淨零目標邁進。

未來港務公司將持續秉持著「強港興觀光、智慧達永續」的核心精神，在全球對抗氣候變遷的浪潮中，全力打造低碳港埠、推動港市共榮，深知唯有綠色港口，才能支撐永續航運，串聯世界各地，且港務公司正視氣候議題，與世界同步齊行，積極接軌國際環保趨勢，將永續發展納入營運策略中。