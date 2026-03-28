獨／原新光金逾36萬股東注意！合併換股慘遭多課稅　股代可申請更正

▲台新金控與新光金控去年宣布合併為台新新光金控公司。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金與新光金在去（2025年）7月24日正式合併，但卻苦了原有逾36萬新光金股東，因金控合併換股取得台新新光金（2887）的股份，出現「未賣股卻仍慘遭課稅」且恐是多課稅的情形；對此，台新新光金表示，如股東有相關情形，可把握3月31日前向股務代理機構申請更正，以調整取得成本並合理反映課稅所得。

近年金融機構透過股份轉換方式進行合併已成常見模式，依現行稅務規定，對於合併消滅公司的股東而言，其利得會被視為股利所得，而非證券交易所得，且此股利所得金額，是依合併對價計算來課稅，其間計算可能涉及與股東實際取得金額不同。

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以新光金在去年7月11日最後交易日股東人數為36萬4297人來舉例，這些人依換股比例轉換成台新新光金持股，過程雖沒有「賣股所得」，但卻要被課股利所得，且稅捐稽徵機關已設算出新光金原始股東平均每股出資額 10.2590 元為計算基準，再依換股比例，算出新光金原始股東產生每股股利所得 3.8074 元，併入今年5月申報綜合所得稅繳交。

惟新光金在去年停止交易前股價因合併題材飆漲至12、13元，而這些逾36萬人新光金原始股東取得成本可能落在此價格，遠高於稅捐機關試算出均一價的取得成本10.2590元，變相要繳出較多的「股利所得」，據透露，台新新光金股務代理近期也頻頻接到新光金原始股東抱怨電話。

台新新光金控表示，在合併前後已多次與主管機關及稅務單位溝通，積極為股東把關權益，並已爭取到彈性處理空間，若原新光金股東能提出其投資成本高於目前課稅計算基準的相關證明文件，稅務機關可依個別情況受理更正申請，合理反映實際投資成本。

台新新光金控提醒股東可把握3月31日前透過台新證券股務代理部申請，該公司將彙整申請資料送交稅務機關審核，預計於審核完成後寄發更正後之股利憑單，程序較為簡便；4月1日後，股東亦可自行向國稅局辦理更正，權益不受影響。

資深金融主管建議，由於換股合併涉及課稅認定爭議在過往合併個案中例如日盛金與富邦金合併時也曾出現類似情形，隨著金融整併趨勢持續，市場關注主管機關對於未來相關課稅議題是否有更明確的處理原則，應該兼顧制度一致性與投資人權益。

