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荷姆茲海峽有條件運行　國泰金總座：目前風險仍可控

▲國泰金總經理李長庚。（圖／記者陳依旻攝）

▲國泰金總經理李長庚。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（27）日召開法說明，總經理李長庚針對近來中東緊張地緣政治、私募基金信貸風險、股利政策發表現看法。他說，沒辦法知道中東戰爭會打久多，伊朗有條件開放運行，只要戰事能夠儘早結束，還算「OK」，目前看來，荷姆茲海峽並非完全封閉，原油、天然氣無法運送出來最壞情境。

對於中東戰事，他指出身為一小人物，當然希望戰爭早日結果、和平到來，然而現階段不知道戰事會持續多久？而相關部門當然做各種情境假設，一旦持續幾個月，加重油價上漲壓力，而荷姆茲海峽通行與否是觀察指標，最壞狀況是完全無法通行，行經油輪無法將原油、天然氣、氮氣等，運送到目的地，沒有天然氣，可能連洗澡都會出現問題。

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不過，伊朗是有條件開放讓油輪運行，根據相關消息指出，伊朗針對大型油輪收取200萬美元，若換算200萬噸運送品，每噸約加收1美元，就算每桶油上漲到120美元，只要仍有保持荷姆茲海峽通行，就不是最壞狀況。

國泰金去年股利配發3.5元，市場關心會不會維持同樣配發水準，李長庚表示，帳上盈餘足夠配息，會努力把業績做好，配發出股利以回饋投資人，今年IFRS 17接軌的盈餘將在明年進行，至於特別公積的配發標準，會透過公會與主管機關溝通。

至於近期私募信貸風險，李長庚認為，市場擔心來自於客戶贖回金額較大時，是否出現連環擠兌現象，比起2008年金融海嘯大量擠兌，目前上架商品申贖規範做得比當年好，目前客戶投資都是有獲利。
 

關鍵字： 標籤:國泰金中東戰事股利政策私募信貸油價

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