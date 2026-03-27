快訊／中鋼紀念品「統一超商50元商品卡」　136萬股民驚呆

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導



被譽為「股東會紀念品天花板」的中鋼（2002）今（27）日公告紀念品「統一超商50元商品卡」，136萬股民無法像過往一樣驚艷。

▲中鋼2026股東會紀念品大縮水，為50元統一超商品卡。（圖／公司提供）

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中鋼即將在5月22日召開股東會，過去5年紀念品分別是：純鈦永輕巧瓶、砧心有您、傘Q、精緻鈦ONE戶外型環保餐具、熊愛台灣棘輪起子工具組，走實用風，讓股民大讚質感好、誠意滿滿，這次大縮水，市場意外。

中鋼指出，去年全球鋼鐵產業受供需失衡影響，經營環境更迭劇烈，中鋼公司營運績效面臨前所未有的壓力。雖然短期營運承壓，然為感謝股東長期的支持與信任，仍規劃特別股配發每股1.4元、普通股配發每股0.15元現金股利並致贈股東紀念品。中鋼公司期盼與各位股東繼續並肩前行，共同迎接產業復甦的曙光。

為響應永續發展與數位轉型趨勢，今年本公司與集保結算所合作導入「股東會紀念品電子化(eGift)」服務。凡持股滿1000股、完成電子投票且未交付委託書之股東，即可於今年7月8日至明(2027)年6月30日期間，透過行動裝置或個人電腦登入電子投票平臺，線上領取紀念品「統一超商50元商品卡」。

中鋼並強調今年的發放方式有多項好處：

提升ESG績效，維繫股價表現

115年ESG評鑑指標已將「採用電子化方式發放股東會紀念品」列為加分項目，本公司導入eGift將有助於提升評鑑結果。

目前基金公司與投資人將公司ESG評鑑結果納入投資決策已成為趨勢，提升評鑑結果可望強化市場認同、維繫股價表現，進而增進股東權益。

提升股東兌領紀念品便利性

＊不受地理限制，免除交通往返與排隊困擾

股東可透過電腦或行動裝置線上領取，免除交通往返與現場排隊等候的不便。

＊兌領時間更具彈性

領取期限延長至次年度6/30

相較於實體領取多限於特定日期，線上領取期限可延長至次年度6月30日，大幅提升彈性與便利性。

＊24小時線上兌領

於領取期限內可隨時線上操作，不受公司營業時間限制，兌領更即時便利。