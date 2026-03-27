將來銀行滿四周年　攜手羽球天后小戴「勇敢跨步」

▲將來銀行邀請羽球天后戴資穎為品牌大使。（圖／將來銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

純網銀將來銀行開業屆滿四年，展現出穩健的營運與增長動能，經統計近期客戶數已達約55萬戶，存款餘額約578億元，放款餘額約405億元，今（27）日邀請羽球天后戴資穎（小戴）擔任年度品牌大使，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

受益於四大產品線齊備，將來銀行去（2025）年成長動能顯著，客戶淨增加戶數為前一年度逾3倍，存款餘額淨增額為近1.5倍，放款餘額淨增額為1.7倍，業務成長動能強勁，持續朝明（2027）年轉虧為盈目標邁進。

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將來銀行也是目前國內唯一集「外匯」、「基金」、「美股」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」等 9 大金融服務於一身的純網銀 。透過「一站式金融平台」，客戶能體驗流暢的金融旅程：從業界唯一的「帳號自由選」展開個人化銀行體驗 ，接續以獨創的「N 倍券」放大存款收益，申貸時可享受全線上房貸服務及完成「升級五部曲」信貸服務，享有最快當日撥款的便捷服務 。此外，場景深度合作催生的「一站式旅平險」及去年上市即獲好評的美股碎股投資服務，讓金融服務深度融入民眾生活需求 。

將來銀行矢志成為國人心中的數位外匯服務第一品牌，區隔市場取得先機，鼓勵國人穩健累積多元資產，成為「新世代數金先鋒」，適逢四周年慶，將來銀行祭出多項超值方案回饋客戶，無論是不分新舊戶、無需解任務即享口袋帳戶8%優利的回饋、或是台幣活存優利最高1.6%且存款額度無上限、美元3個月優利定存4％，抑或是財富管理申購美股、美國ETF手續費於活動期間「99元吃到飽」，甚至到房貸轉增貸利率最優2.38％、信貸開辦手續費最優688元，及20吋鋁框前開式行李箱新戶禮，均是市場上的一時之選。