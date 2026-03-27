快訊／2檔飆股「抓去關」 下周一起處置至4／14止

櫃買中心今（27日）公告新增2檔處置股，包括半導體設備股萬潤（6187）及伺服器滑軌廠南俊國際（6584），處置時間從下周一（30日）至4月14日。

快訊／中鋼紀念品「統一超商50元商品卡」 136萬股民驚呆

被譽為「股東會紀念品天花板」的中鋼（2002）今（27）日公告紀念品「統一超商50元商品卡」，136萬股民無法像過往一樣驚艷。

逾44萬永豐金股東嗨領！每股擬配發1.3元股利 刷新高

擁有超過44萬名股東的永豐金（2890）於今（27）日宣布每股配發1.1元現金股息、0.2元股票股利，合計總股利達1.3元，為金控創立以來最高水準，若以金控稅後淨利來計算，盈餘配發率達71%，與去年的水準相當，其中現金股利1.1元，亦創歷史新高，占總股利比例由去年的73%提高到85%，以今日31.7收盤價計算，現金殖利率約為3.47%。

快訊／商總搶先公布電價審議委會決議 許舒博：「凍漲」

經濟部今日（27日）召開今年首次電價費率審議委員會，料因委員會中各方意見趨於一致提早結束，經濟部宣布會後記者會擬提前於下午四點召開，但商總理事長許舒博搶先透露，本次審議結果為「電價凍漲」。

台中銀逾24萬股東注意 三年領一次紀念品曝光

擁有23.9萬股東台中銀（2812）將於5月27日召開股東會，除了通過盈餘分派案之外，並進行董事12席（含獨立董事4席）改選，而三年領一次紀念品曝光，就是洗碗精，最後過戶日為明（28）日適逢星期例假日，故現場過戶提前至今（27）日，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者得領取外，該公司將不予發放紀念品。

戰爭高油價！塑化產業中下游喊減產 台聚、台達化續攻漲停

美方向伊朗提出15點行動清單，作為止戰的談判基礎，惟美國、伊朗仍有歧見尚未進入實質協商，國際油價蠢動，布蘭特原油期貨每桶漲至108美元，中低價台聚集團成為市場資金短打標的，今（27）日台聚（1304）、台達化（1309）雙雙亮燈漲停，亞聚（1308）漲幅逾9%，最高來到19.8元。

美記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停 旺宏連跌2根

Google發表壓縮演算法，市場解讀可降低對於記憶體的需求，美國主要記憶體大廠昨（26）日都呈現重挫格局，今（27）日台股記憶體持續弱勢，旺宏 (2337)苦吞第二根跌停，摜破月線大關，模組廠威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）同步殺跌停，IC設計群聯（8299）也一度殺至跌停。

中東戰火持續到6月 麥格理警告「國際油價衝到200美元」

麥格理公司表示，如果伊朗戰爭持續到6月份，荷莫茲海峽持續關閉，石油價格可能會達到每桶200美元的歷史新高。

美超微遭股東提告證券詐欺 違出口管制股價已重挫近4成

美超微遭股東提起集體訴訟，指控公司涉嫌隱匿對中國市場的高度依賴，且相關交易可能違反美國出口管制規定，構成證券詐欺，並導致股價劇烈波動。

土耳其央行賣黃金穩市場！2周拋售60噸 加劇金價下跌壓力

受美伊朗戰爭引發的市場動盪影響，統計戰爭爆發後兩周內，土耳其央行出售或置換大約60噸黃金、價值超過80億美元，顯示當局正在通過更直接的干預手段來緩衝金融市場波動，但加劇了金價的下行壓力。