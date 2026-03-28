新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

睽違24年沒有變動的新台幣鈔券改版進度曝光！央行送交立法院報告指出，新一波改版將遍及5種面額，作業時間估約需2年，另外全國現金自動化設備系統校正約需半年時間，總共耗時2年半；至於流通較不普遍的200元、2000元面額鈔票都不會退場，同樣在改版行列中。

央行總裁楊金龍下周一（30日）將赴立法院財委會進行業務報告，提前送交立院的文字說明中也提到「新台幣鈔券改版推動進度及公民參與辦理情形」，說明目前鈔券改版進度。



報告中指出，央行已於上年10月23日正式啟動新台幣鈔券改版案，並成立跨領域之「新臺幣鈔券改版主題諮詢委員會」；經委員會討論，確立新版鈔券系列主題為「臺灣之美」，並篩選12項面額主題，作為徵詢民意之選項。



為擴大社會參與及提升民眾認同，央行依委員會建議於官網辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，吸引逾19萬人次參與；票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。



面額配置方面，參考主要國家(地區)鈔券發行實務，目前新台幣鈔券5種面額之配置應屬適當，且多數國家係採全面額改版作法；另考量部分民眾對2字頭鈔券仍有需求，且其發行具成本與環保效益，本行爰決定納入本次改版規畫，並利用改版契機加強宣導，朝5種面額均衡使用發展。

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至於新版鈔票推出的時程方面，央行指出，鈔券改版不僅涉及圖稿設計、授權認證、報院核定、試印及製版等程序，並需辦理鈔券紙與專利油墨之國際採購，整體作業時間預估約2年。

此外，防偽功能升級將影響既有製程與設備，量產過程尚需逐一克服相關問題；另於發行前，尚須完成全國現金自動化設備之調校或更新，約需半年時間。