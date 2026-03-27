萬海慈善第八屆「愛有為」身障才藝大賽報名　邀身障朋友圓夢

▲本屆邀請第七屆器樂表演組優選得主—聽障笙樂家邱彦承擔任代言人。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

第八屆萬海慈善「愛有為」身障者才藝徵選大賽，即日起至4月15日開放報名，邀請熱愛歌唱、樂器演奏與肢體表演的身心障礙朋友勇敢追夢，站上舞台讓才華被看見、讓生命故事被聽見。

參賽者須繳交個人表演影片進行初選，最終將遴選出18組表演者晉級決賽，決賽於7月18日在國家級場館台灣戲曲中心大表演廳隆重登場，各表演類組最高獎金20萬元，總獎金達128萬。

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首屆「愛有為」自2012年開辦，持續為身心障礙表演者打造一個逐夢舞台。活動名稱取自「唉唷威」的諧音，象徵觀眾在觀賞演出時，對表演者精采表現所發出的驚嘆聲。

▲輪椅舞者運用肢體詮釋力與美。（圖／萬海提供）

歷屆賽事中，無數動人畫面深植人心，有輪椅舞者運用肢體詮釋力與美，視覺障礙者自彈自唱，在指尖與歌聲交織中，傾訴內在豐富情感，自閉症者透過耀動的音符，跨越沉默用音樂與大眾對話。每一段演出，都真切地展現出身障表演者的無限可能，看見的不僅是一場演出，而是身障者歷經無數次的努力，突破身體限制，讓障礙不再是阻礙。

本屆邀請第七屆器樂表演組優選得主—聽障笙樂家邱彦承擔任代言人，一位聽障者如何克服音感問題，成為音樂家，鼓勵更多身心障礙表演者勇敢跨出第一步。如同標語「不一樣，也要勇敢做自己」，期盼更多身障朋友突破自我，不設限人生地為夢想勇敢前行。

邱彦承說：「不要害怕，也不要想太多，先報名就對了！享受舞台，把最好的自己呈現給大家。」他也提到，「愛有為」匯聚全台各地的優秀表演者，參與比賽不僅能相互切磋技藝，更能認識擁有不同生命故事的朋友，賽事結束後，還有機會到校園、社福機構、矯正機關等地進行公益巡演，讓生命影響生命，溫暖延續。

萬海慈善基金會表示：改變從來不是件容易的事，無論您是否具備舞台經驗，只要懷抱表演的熱情，勇於展現自我，都誠摯歡迎您踴躍報名，舞台屬於每位勇敢追夢的人，我們與您同行，期盼「愛有為」舞台成為您實現夢想的起點。活動詳情請上萬海慈善官網查詢https://wanhai-charity.org.tw/disability-performance-application/