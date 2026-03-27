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六福村免費玩！　六福集團向8萬人豪發股東會紀念品

▲六福村今年的「部落狂歡-島嶼樂浪」,動物好朋友典藏禮盒,慶生煙火。（圖／六福村提供）

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者高兆麟／台北報導

擁有逾8.2萬股民的六福（2705）今（27）日公告年度股東會紀念品細節，確定發送每位股民六福村主題樂園門票1張，持股未滿1張的股東可透過親自出席股東會或以電子方式行使表決權領取。

這張門票不適用於六福村水樂園，入場效期則為今年6月8日至6月12日。

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據六福公告，今年股東會預計5月28日召開，最後過戶日3月29日適逢星期例假日，因此提前至今日下午4點半截止。

關鍵字： 六福村

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