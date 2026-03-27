中東戰火！　央行估2026原油均價由大升至85美元





▲圖為民眾加油示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍將在下周一（30日）赴立院財委會業務報告，最新出爐的文字說明上調今（2026）年國際油價均價估值，由去年12月估計的每桶58.3美元大幅拉升至85美元，台灣CPI（消費者物價指數）年增率約0.52 個百分點，而國際地緣政治風險及天候因素為影響未來台灣通膨走勢之主要不確定因素。

至於政府的平穩措施，央行表示，包括：1、持續落實「亞鄰最低價」調整上限與「油價平穩措施」之油價雙緩漲機制；2、搭配專案緩漲機制吸收至少60％售價漲幅；3、關鍵原物料稅負減徵措施持續延長至本年9 月底，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至50％；4、4月起桶裝瓦斯貨物稅減徵50％，有助減輕國內通膨壓力。

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透過以上4大措施，央行認為，估計可減緩油價對台灣CPI年增率的影響約0.35 個百分點，意即國際油價上升將實質推升台灣CPI年增率0.17個百分點。

展望今年，央行表示，部分商品因減免徵貨物稅之降價效果持續，以及服務類價格可望維持緩降趨勢，惟近期中東戰事推升國際原油等大宗商品價格，在考量政府能源價格平穩機制之供給面措施下，將本年台灣CPI 及核心CPI 年增率預測值由上年12月預測之同為1.63％，分別上修為1.80％、1.75％；國內外主要機構對本年台灣CPI 年增率預測值介於1.50％至2.22％，平均為1.74％，通膨展望仍屬溫和。