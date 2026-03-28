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中東戰事4月不停　恐刺激油價走高、牽動全球央行利率走向

▲▼美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股早盤開盤一度下跌逾300點，目前跌幅稍見收斂。（圖／記者李毓康攝）

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東戰事膠著，國際股市震盪，本周台股周線下跌431.29點或跌幅1.29%，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔的時間，據台經院表示，目前氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，屆時將使更多產業受到不利影響，也將影響全球央行利率政策。

美伊戰事是否談判停火的訊息，持續牽動市場情緒，也造成美、台股市走勢震盪，從類股來看，AI科技族群仍為盤面主軸，前波多頭已來到相對高檔，又遇到地緣政治影響，呈現個股表現。

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郭明玉分析，隨市場逐步減少對聯準會降息時點與幅度預估的同時，亦降低給予美股預估本益比的倍數，但同時，受惠AI長期穩健需求的科技股等相關類股盈餘持續上修，提供美股下方支撐；整體而言，美伊戰事對估值壓抑，搭配盈餘上修支持，將使美股短期難脫震盪走勢。

不過，郭明玉認為，全球龍頭AI大廠的資本支出未見放緩，反映出全球對AI需求有增無減，且輝達新一代伺服器Vera Rubin進入量產，根據輝達執行長黃仁勳表示，光是Blackwell加上Rubin訂單需求，預期在去（2025）年至明（2027）年將能達到1兆美金，除了為全球AI發展的前瞻指標，也讓AI相關供應鏈迎接規格升級商機，其中技術包括全新的無線化設計、液冷配置，以及首度導入矽光子CPO的櫃外互連晶片等，都能挹注台廠相關AI供應鏈營運動能，若遇台股因地緣政治風險而回檔，反而可逢低分批布局。

關鍵字： 台股中東戰事AI科技輝達油價

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