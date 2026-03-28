哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

▲日圓兌美元匯率貶破160。 （圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

由於中東緊張情勢，刺激美元買盤，日圓兌美元在美國時間27日跌破160重要心理關卡，創下2024年7月、約20個月以來新低。

彭博美元指數周五（27日）上漲0.2%，收於去年（2025年）11月以來最高；美元兌日圓一度上漲0.4%，達到160.41。以今日（28日）早上台銀日圓牌告匯價來看，現鈔賣出匯價「0.2025」，為今年1月14日（盤中最低一度來到0.2019）以來甜甜價。

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日本《共同社》報導，由於擔心戰爭延長、油價上漲以及美國長期利率上升，拋售日圓、買入美元的趨勢日益明顯。

外界也越來越擔心日本當局可能會干預外匯市場。 《日經新聞》指出，2024年7月，日圓套利交易十分活躍，這種交易是指用低利率的日圓投資美元等高收益貨幣，而當時日圓兌美元匯率達到161.96，創下近37年來的最高水平，促使日本當局透過買入日圓進行干預。

自2月底美國和以色列襲擊伊朗以來，依賴中東石油的亞洲國家貨幣大幅貶值，而資源豐富的澳洲和加拿大貨幣受到的影響相對較小。

不僅日圓匯率走弱，作為長期利率指標的10年期公債殖利率也出現上漲。東京債券市場10年期公債殖利率前一日達到2.385%。《朝日新聞》報道稱，這是自1999年2月以來的27年來的最高水準。