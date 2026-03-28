半導體菁英大會師　國發基金銀彈上膛力挺

▲國聯青鋒資本啟動AI半導體創投首輪基金，由汪庭安執行秘書(左二)與基金董事長張水江(右二)、共同合夥人林育民(右一)孫慶鋒(左一)攜手起跑。圖／國聯青鋒資本提供。

記者陳瑩欣／台北報導

老牌創投國聯青鋒資本近日宣布啟動 AI 半導體新基金，由國發基金擷取以色列、矽谷創投模式，努力結合民間充沛的資源，扮演創投產業界最佳投資伙伴的角色，創造台灣 Al 新世代的經濟奇蹟。

國發基金執行秘書汪庭安表示，國發基金並非沈默的「金主」，為了更有效把本土新創事業帶向國際，早就示範性的鳩集矽谷台灣天使群和海外接軌，並在國内更擴大鏈結產發署、中企署、科技部、數位發展部，擴及包括國聯創投在内的本土適格創投專業投資機構。

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汪庭安指出，國發基金主動蒐尋投入各類具潛力的創新事業，甚至延伸到投後管理、海外投融資等服務，其政策目標就是盡力從早期（early stage）搭配投入，即能共同承擔新創風險，扶植各行各業的前瞻性投資作為，奠定台灣厚實的未來性産業基礎。

國聯創投這次獲得國發基金甄選委託，擔當協助管理投資政府資金的重責，正式宣布啟動新一檔 AI 半導體基金，基金合夥人涵蓋瑞鼎科技、普誠電子、所羅門集團、群光電子、豐群投資、矽創電子、雷科公司、凌陽創投等，首輪基金將配合國發基金的加持，投入推進 AI 半導體企業的發展。