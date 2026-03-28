36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網讚結構健康：已收藏

▲原PO長期投資。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名36歲的女網友發文分享，自己沒有雄厚家世背景，獨自在台北租屋打拚，透過拚命存錢與投資理財，如今總資產已達近500萬元，每月被動收入也突破3萬元。她坦言，擁有這筆穩定現金流後，生活壓力減輕許多，但還是想知道有沒有更好的配置？貼文曝光後，引起討論。

買股又買債！她靠長期投資打造現金流

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這名女網友在Dcard上，以「每月被動收入終於來到3萬！」為標題發文。原PO提到她是業務，年薪約95萬元。她的理財方式以長期、指數投資為主，持有0050、0056，也有投資00981D。

原PO透露，0050的本金70萬元，目前漲到120萬；0056是季配，換算每月1萬5000元左右；00981D是月月配，每月也是1萬5000元左右。藉由上述的股債配置，她目前每個月的被動收入已順利達到3萬至3萬5000元。

擺脫焦慮情緒！她目標每月領5萬

原PO坦言，因家裡無金援且須負擔房租，年輕時只能拚命存錢。她曾以恐懼作為動力多年，直到擁有被動收入後，才覺得生活放鬆，上班也不再焦躁。原PO表示，未來會繼續工作，期盼被動收入能達到每月5至6萬元，與此同時，她也想知道目前的資產配置結構是否有需要調整之處。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原來有人跟我一樣，上班族的懶人投資法，0050+00981D，享受台股成長的同時，降低投組波動，每月穩穩領9%以上的年化利息」、「結構健康、思想正確，已收藏」、「0050可以考慮多放一點喔，在你還有收入的時候，多買成長型的」、「真的可以不用看老闆臉色了」。但也有網友直言，「股息不是收入」。