一張圖秒懂！旅遊不便險新制4/1上路　定額給付一人限買2張

▲旅遊不便險新制4/1上路。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

記者巫彩蓮／台北報導

清明連假即將來臨，計劃出國的國人也要注意旅遊不便險新制將於4月1日正式上路，主要針對「定額給付」訂出新規範，投保限制「每人最多2張、同家公司限1張」，另外班機延誤、行李延誤或損失等項目定額給付以 6000元為上限。

民眾出國向產險公司投保旅行不便險又可以分成「定額給付型」與「實支實付型」，前者為銷售大宗，只要條件成立就會賠付固定金額，後者依投保保額上限，憑消費收據等證明報銷費用。

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此次旅遊不便險新制主要規範「定額給付」保單，金管會表示，產險公會在新制上路前建置完成「旅行不便險通報平台」，針對定額給付型旅行不便險每人限買2張，1家公司1張，實支實付型沒有限制購買張數，透過通報平台機制，業者核保時可了解客戶購買狀況，機場櫃檯銷售自然也會納入通報範圍。

另保額上也有規範，包括單程班機延誤險上限6000元，累進最高給付1萬2000元（例如延誤4小時賠6000元，部分公司可能延誤8小時再賠6000元），行李延誤限制最高6000元，行李損失最高6000元，以及文件損失最高3000元。

金管會官員指出，定額給付型商品須符合損害填補精神，隨著旅行不便險銷售數量增加，業界自發性認為要有相應規範，因此在商品上做檢討。

