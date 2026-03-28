自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

▲2026台北國際自行車展吸引900家參展廠商參展，共計使用3450個攤位，為全球最具指標性之自行車專業展覽。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2026台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」與「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」今(28)日圓滿落幕。本屆兩展以「Cycling to Wellness」及「Stay Fit, Stay Well」為主軸，匯聚1100家企業、使用3950個攤位，其中國際參展商達215家，展現台灣作為全球自行車與運動產業關鍵樞紐的地位與影響力。

從本屆展會觀察可見，歷經疫情期間需求爆發與後續庫存調整壓力後，全球自行車產業已逐步走出高庫存的修正階段，市場需求端呈現穩健回溫，尤其在歐美市場去庫存進入尾聲之際，終端銷售動能逐漸恢復。

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然而，地緣政治風險、通膨壓力與利率環境不確定性，以及部分關鍵原物料供應緊張，仍對產業帶來挑戰。在此背景下，供應鏈整體趨於審慎，企業普遍採取謹慎接單與彈性生產策略，同時加速朝高值化、差異化及永續轉型方向發展，以提升長期競爭力。

在此產業轉型與不確定性並存的關鍵時期，更凸顯了展會作為產業交流樞紐的重要性，不僅協助企業掌握市場趨勢與需求變化，更促進供應鏈上下游的即時對話與合作機會，協助業者在變動環境中調整策略、拓展市場。

重要國際自行車品牌Colnago行銷經理Gabriele Sirtori表示，台北國際自行車展是品牌深耕亞洲市場的重要平台，透過與區域合作夥伴及騎行族群的互動，有助於深入理解市場需求並優化產品策略。

台灣指標企業Giant Group發言人Ken Li則表示，台北國際自行車展對企業而言如同全球舞台，不僅展示最新產品與技術，更是與國際夥伴、客戶及媒體交流的重要平台。美利達副總經理張大鵬亦表示，美利達持續參與台北國際自行車展，展覽匯聚全球重要品牌，為產業交流與未來合作提供關鍵平台，同時開放消費者參觀，也強化品牌與市場的直接連結。

TaiSPO持續推動展會轉型，從傳統外銷導向平台邁向整合品牌、科技與體驗的產業交流樞紐。透過主題策展、跨界論壇與互動展示，回應市場對運動科技、健康生活與永續發展的需求。首次參展廠商「寰宇新創」表示，TaiSPO為新興品牌接軌國內外市場的重要平台，不僅提升品牌能見度，也有助於掌握消費者需求並拓展合作機會。

展期間多場活動吸引高度關注。TAIPEI CYCLE Industry Forum吸引105名來自政府、產業與研究機構代表以及國內外買主參與，促進跨國交流與策略合作。「2026德語區市場藍圖」、「ESG揭露與法規趨勢的永續策略講座」等，多元探討自行車產業的發展與未來。TaiSPO「Fitness Next 躍動未來」論壇，從全球健身產業趨勢、場館經營到商業模式創新進行深入探討，吸引逾260人次業者參與。

另由產業加速器ASPN舉辦之運動科技論壇，從多元視角探討創新應用與產業合作機會，展現域整合潛力。

本屆展會透過「Motion Vision」新創活動、自行車電競比賽及TaiSPO「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」競賽的跨域整合，打造創新與實體展演的多元舞台。透過pitch & demo，展示前瞻技術與商業模式，聚焦電動化、智慧科技與永續解決方案。

電競賽導入3D沉浸式騎乘技術，培育新世代選手。「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」，由18隊90人健身好手團隊競技與極限挑戰，展現運動精神與力量之美。藉由新創競賽以及動態的賽事，不僅強化展會的互動體驗與話題性，也促進科技、運動與產業之間的深度連結，展現未來運動產業跨界融合與創新發展的趨勢。

本屆展會亦透過多元體驗活動深化騎行文化與消費者參與。「Cycling Paradise Taiwan 騎遇世界的起點」文化展區，呈現臺灣從製造基地邁向結合產業與生活的騎行生態系。「Fantasy Ride Trials」、「Workshop」及主題導覽等活動，讓參觀者從產品應用到生活體驗，全面感受騎行文化。TaiSPO潛水專區與水下表演亦吸引大量人潮，展現運動產業多元魅力。

由經濟部智慧財產局推動的「台灣專利超級站」，展示多項創新專利成果，並吸引來自西班牙、烏茲別克等國買主關注，展現台灣運動專利於國際市場的高度競爭力與可觀的商機潛力。

2026年TAIPEI CYCLE與TaiSPO成功打造結合自行車與運動健身的「大健康產業平台」，四天展期共計吸引3100名買主以及10,200名國內業者觀展，有效促進產業交流與商機媒合，進一步強化台灣在全球運動與健康產業中的關鍵角色。

外貿協會表示，未來將持續深化國際合作、推動創新與永續發展，並透過展覽平台串聯全球資源，引領產業邁向更具韌性與前瞻性的發展方向。