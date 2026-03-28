ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

▲2026台北國際自行車展吸引900家參展廠商參展，共計使用3450個攤位，為全球最具指標性之自行車專業展覽。（圖／貿協提供）

▲2026台北國際自行車展吸引900家參展廠商參展，共計使用3450個攤位，為全球最具指標性之自行車專業展覽。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2026台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」與「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」今(28)日圓滿落幕。本屆兩展以「Cycling to Wellness」及「Stay Fit, Stay Well」為主軸，匯聚1100家企業、使用3950個攤位，其中國際參展商達215家，展現台灣作為全球自行車與運動產業關鍵樞紐的地位與影響力。

從本屆展會觀察可見，歷經疫情期間需求爆發與後續庫存調整壓力後，全球自行車產業已逐步走出高庫存的修正階段，市場需求端呈現穩健回溫，尤其在歐美市場去庫存進入尾聲之際，終端銷售動能逐漸恢復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，地緣政治風險、通膨壓力與利率環境不確定性，以及部分關鍵原物料供應緊張，仍對產業帶來挑戰。在此背景下，供應鏈整體趨於審慎，企業普遍採取謹慎接單與彈性生產策略，同時加速朝高值化、差異化及永續轉型方向發展，以提升長期競爭力。

在此產業轉型與不確定性並存的關鍵時期，更凸顯了展會作為產業交流樞紐的重要性，不僅協助企業掌握市場趨勢與需求變化，更促進供應鏈上下游的即時對話與合作機會，協助業者在變動環境中調整策略、拓展市場。

重要國際自行車品牌Colnago行銷經理Gabriele Sirtori表示，台北國際自行車展是品牌深耕亞洲市場的重要平台，透過與區域合作夥伴及騎行族群的互動，有助於深入理解市場需求並優化產品策略。

台灣指標企業Giant Group發言人Ken Li則表示，台北國際自行車展對企業而言如同全球舞台，不僅展示最新產品與技術，更是與國際夥伴、客戶及媒體交流的重要平台。美利達副總經理張大鵬亦表示，美利達持續參與台北國際自行車展，展覽匯聚全球重要品牌，為產業交流與未來合作提供關鍵平台，同時開放消費者參觀，也強化品牌與市場的直接連結。

TaiSPO持續推動展會轉型，從傳統外銷導向平台邁向整合品牌、科技與體驗的產業交流樞紐。透過主題策展、跨界論壇與互動展示，回應市場對運動科技、健康生活與永續發展的需求。首次參展廠商「寰宇新創」表示，TaiSPO為新興品牌接軌國內外市場的重要平台，不僅提升品牌能見度，也有助於掌握消費者需求並拓展合作機會。

展期間多場活動吸引高度關注。TAIPEI CYCLE Industry Forum吸引105名來自政府、產業與研究機構代表以及國內外買主參與，促進跨國交流與策略合作。「2026德語區市場藍圖」、「ESG揭露與法規趨勢的永續策略講座」等，多元探討自行車產業的發展與未來。TaiSPO「Fitness Next 躍動未來」論壇，從全球健身產業趨勢、場館經營到商業模式創新進行深入探討，吸引逾260人次業者參與。

另由產業加速器ASPN舉辦之運動科技論壇，從多元視角探討創新應用與產業合作機會，展現域整合潛力。

本屆展會透過「Motion Vision」新創活動、自行車電競比賽及TaiSPO「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」競賽的跨域整合，打造創新與實體展演的多元舞台。透過pitch & demo，展示前瞻技術與商業模式，聚焦電動化、智慧科技與永續解決方案。

電競賽導入3D沉浸式騎乘技術，培育新世代選手。「台灣大力士5 AS ONE對抗賽」，由18隊90人健身好手團隊競技與極限挑戰，展現運動精神與力量之美。藉由新創競賽以及動態的賽事，不僅強化展會的互動體驗與話題性，也促進科技、運動與產業之間的深度連結，展現未來運動產業跨界融合與創新發展的趨勢。

本屆展會亦透過多元體驗活動深化騎行文化與消費者參與。「Cycling Paradise Taiwan 騎遇世界的起點」文化展區，呈現臺灣從製造基地邁向結合產業與生活的騎行生態系。「Fantasy Ride Trials」、「Workshop」及主題導覽等活動，讓參觀者從產品應用到生活體驗，全面感受騎行文化。TaiSPO潛水專區與水下表演亦吸引大量人潮，展現運動產業多元魅力。

由經濟部智慧財產局推動的「台灣專利超級站」，展示多項創新專利成果，並吸引來自西班牙、烏茲別克等國買主關注，展現台灣運動專利於國際市場的高度競爭力與可觀的商機潛力。

2026年TAIPEI CYCLE與TaiSPO成功打造結合自行車與運動健身的「大健康產業平台」，四天展期共計吸引3100名買主以及10,200名國內業者觀展，有效促進產業交流與商機媒合，進一步強化台灣在全球運動與健康產業中的關鍵角色。

外貿協會表示，未來將持續深化國際合作、推動創新與永續發展，並透過展覽平台串聯全球資源，引領產業邁向更具韌性與前瞻性的發展方向。

關鍵字： 自行車運動健身需求端穩健回溫兩展落幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還好有咪】媽門沒電打不開 橘貓從裡面叫一聲就打開了

推薦閱讀

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

由於中東緊張情勢，刺激美元買盤，日圓兌美元在美國時間27日跌破160重要心理關卡，創下2024年7月、約20個月以來新低。

2026-03-28 09:54
閎康申購紅包來了！承銷價160元　中籤一張潛在賺逾6.5萬元

閎康申購紅包來了！承銷價160元　中籤一張潛在賺逾6.5萬元

台股下周再掀抽籤熱潮，檢測大廠閎康（3587）將辦理上櫃增資公開申購，申購期間自3月30日至4月1日，以承銷價160元計算，若依目前市場價格推估，中籤一張潛在獲利上看約6.55萬元，報酬率約40%，吸引市場關注。

2026-03-28 06:04
獨／原新光金逾36萬股東注意！合併換股慘遭多課稅　股代可申請更正

獨／原新光金逾36萬股東注意！合併換股慘遭多課稅　股代可申請更正

台新金與新光金在去（2025年）7月24日正式合併，但卻苦了原有逾36萬新光金股東，因金控合併換股取得台新新光金（2887）的股份，出現「未賣股卻仍慘遭課稅」且恐是多課稅的情形；對此，台新新光金表示，如股東有相關情形，可把握3月31日前向股務代理機構申請更正，以調整取得成本並合理反映課稅所得。

2026-03-28 06:14
中東戰事4月不停　恐刺激油價走高、牽動全球央行利率走向

中東戰事4月不停　恐刺激油價走高、牽動全球央行利率走向

中東戰事膠著，國際股市震盪，本周台股周線下跌431.29點或跌幅1.29%，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，未來台股走勢仍需視美伊戰事何時停火，以及油價維持在高檔的時間，據台經院表示，目前氦氣供應趨緊已開始衝擊全球科技供應，若中東戰火停火時間延至4月下旬之後，恐刺激油價持續高檔，屆時將使更多產業受到不利影響，也將影響全球央行利率政策。

2026-03-28 06:05
自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

自行車與運動健身市場需求端穩健回溫　兩展今圓滿落幕

由外貿協會主辦的「2026台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」與「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」今(28)日圓滿落幕。本屆兩展以「Cycling to Wellness」及「Stay Fit, Stay Well」為主軸，匯聚1100家企業、使用3950個攤位，其中國際參展商達215家，展現台灣作為全球自行車與運動產業關鍵樞紐的地位與影響力。

2026-03-28 15:22
36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網讚結構健康：已收藏

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網讚結構健康：已收藏

一名36歲的女網友發文分享，自己沒有雄厚家世背景，獨自在台北租屋打拚，透過拚命存錢與投資理財，如今總資產已達近500萬元，每月被動收入也突破3萬元。她坦言，擁有這筆穩定現金流後，生活壓力減輕許多，但還是想知道有沒有更好的配置？貼文曝光後，引起討論。

2026-03-28 12:32
半導體菁英大會師　國發基金銀彈上膛力挺

半導體菁英大會師　國發基金銀彈上膛力挺

老牌創投國聯青鋒資本近日宣布啟動 AI 半導體新基金，由國發基金擷取以色列、矽谷創投模式，努力結合民間充沛的資源，扮演創投產業界最佳投資伙伴的角色，創造台灣 Al 新世代的經濟奇蹟。

2026-03-28 06:09
永豐銀併京城銀　總資產增至3.19兆、躍居民營第五大銀行

永豐銀併京城銀　總資產增至3.19兆、躍居民營第五大銀行

永豐金（2890）旗下永豐銀昨（27）日召開董事會決議通過吸收合併京城銀（2809），以永豐銀為存續公司，待主管機關核准後另行訂定合併基準日；永豐銀表示，擬以每股24元溢價發行普通股18.65億股並支付部分現金 ，取得永豐金控所持有的京城銀行全部股份，實際換股比例待合併基準日後確定。

2026-03-28 00:05
新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

睽違24年沒有變動的新台幣鈔券改版進度曝光！央行送交立法院報告指出，新一波改版將遍及5種面額，作業時間估約需2年，另外全國現金自動化設備系統校正約需半年時間，總共耗時2年半；至於流通較不普遍的200元、2000元面額鈔票都不會退場，同樣在改版行列中。

2026-03-28 00:01
中東戰火！　央行估2026原油均價由大升至85美元

中東戰火！　央行估2026原油均價由大升至85美元

央行總裁楊金龍將在下周一（30日）赴立院財委會業務報告，最新出爐的文字說明上調今（2026）年國際油價均價估值，由去年12月估計的每桶58.3美元大幅拉升至85美元，台灣CPI（消費者物價指數）年增率約0.52 個百分點，而國際地緣政治風險及天候因素為影響未來台灣通膨走勢之主要不確定因素。

2026-03-27 19:56

讀者迴響

熱門新聞

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

新台幣5種面額全改版耗時2年半！　200、2000元不退場

六福村免費玩！　六福集團向8萬人豪發股東會紀念品

偽富豪vs.真自由！ 拆解資產階層分級表

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

快訊／2檔飆股「抓去關」　下周一起處置至4／14止

快訊／中鋼紀念品「統一超商50元商品卡」　136萬股民驚呆

馬斯克挖新竹工程師　破百人應徵　

哈日族快衝！日圓兌美元匯價跌破160　創20個月低點

獨／原新光金逾36萬股東注意！合併換股慘遭多課稅　股代可申請更正

永豐銀併京城銀　總資產增至3.19兆、躍居民營第五大銀行

閎康申購紅包來了！承銷價160元　中籤一張潛在賺逾6.5萬元

逾44萬永豐金股東嗨領！每股擬配發1.3元股利　刷新高

中東戰事4月不停　恐刺激油價走高、牽動全球央行利率走向

別光搶塑膠袋！台聚4寶同步漲停　高油價扭轉石化產業大行情

美記憶體股遭血洗！台廠難逃7檔跌停　旺宏連跌2根

五連霸達成！聯發科登全球百大創新企業

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366