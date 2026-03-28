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快訊／快加油！汽油下周飆漲1.7元　柴油大漲1.5元

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司今（28）日宣布，自下周一(30日)凌晨零時起至4月5日晚上12時止，汽、柴油價格各調漲1.7元及1.5元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲10.9元及13.0元，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收2.3元及5.6元，惟國際油價仍處相對高檔，亞鄰國家油價亦大幅調升並增加補貼金額，政府綜合考量亞鄰國家油價漲幅及其政府補貼等因素，3月30日至4月5日亞鄰最低價原則再擴大增加汽、柴油吸收金額，分別增加為4.1元及7.0元，且為減緩國內汽柴油價格漲幅，剩餘應漲價格中再依據美伊戰爭專案平穩機制吸收比例維持7成5，汽、柴油各再吸收 5.1元及 4.5元，合計汽、柴油各共吸收 9.2及11.5元。

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自2月28日中東爆發美伊戰爭起，迄3月29日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額逾69.9億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定
 

關鍵字： 中油油價調漲汽柴油美伊戰爭物價穩定

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