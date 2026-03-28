赫伯羅德估戰爭「每周增逾4千萬美元」額外成本　亞洲港口擁堵攀升

▲赫伯羅德估因伊朗戰爭每周增逾4千萬美元額外成本。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／綜合報導

雙子星聯盟的赫伯羅德和馬士基相繼就伊朗戰爭對運營的嚴重影響發出警告，赫伯羅德表示，公司每周面臨4000萬至5000萬美元的額外成本，公司已開始透過緊急附加費設法彌補相關成本；馬士基則警告荷莫茲海峽可能長期對商船關閉，正重塑全球航運網路；新加坡海峽時報則指出，新加坡、丹戎阿帕斯、巴生港與釜山擁堵程度正在攀升。

赫伯羅德指出，中東衝突導致公司６艘船舶及150名船員被困波斯灣，影響約2.5萬至5萬箱(20呎櫃)的貨物運輸。額外成本主要是燃油消耗增加、戰爭風險保險費暴漲以及繞行好望角帶來的航程延長，公司需通過成本節約、網路優化和與客戶的成本分擔來應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬士基指出，荷莫茲海峽危機正重塑全球航運網路，商業貨船可能面臨數月甚至更久的關閉，疊加紅海餘波，將持續推高供應鏈不確定性。公司優先保障安全，同時通過改道和其他中轉方案維持服務連續性。

兩巨頭去年儘管面臨運價下修與繞航成本，但憑藉運量增長、網路的優化，仍實現了相對穩健的業績，但2026年開局即遭遇中東衝突升級，額外成本激增和航線中斷，將進一步壓縮雙方利潤空間。

赫伯羅德執行長Rolf Habben Jansen在當地時間本月26日在面向投資者的電話會議中表示：成本正在急劇攀升，主要與船用燃料有關，保險費用也大幅上漲，倉儲以及部分情況下的內陸運輸成本同樣在上升，公司已經開始徵收多項緊急附加費，試圖彌補這部分成本，但這些成本的回收可能會有所延遲。

他表示，儘管此次戰爭造成的混亂已蔓延至波斯灣以外的港口，但與新冠疫情不同，這場衝突僅影響全球3%的貨櫃運量，但從成本角度來看，其影響巨大且仍在加劇。

自2月28日衝突爆發以來，燃油價格已翻倍，而原有的季度燃油附加費調整機制已無法應對。 多家船公司在原有機制基礎上加徵了緊急燃油附加費。

Habben Jansen被問及赫伯羅德是否會向伊朗支付費用以確保其6艘船隻安全通行。他表示：「我們正在盡一切可能，試圖讓船舶和船員安全撤離，目前我不排除任何可能性。」

至於荷莫茲海峽持續實質性關閉，船用燃料短缺的最壞情況將如何時，Habben Jansen回應稱，衝突持續越久，對行業的影響就越大。 他說：「我們看到的是大量額外成本，目前我們不得不自行消化，短期內這會產生負面影響。 長期來看，形勢仍難以判斷，但我們相信能夠將這些額外成本收回，這也是我們維持年度預測不變的原因。」

波斯灣現況正迅速衝擊全球航運體系，包括油輪與各類貨船在內的大量商船，已開始在被列為緩衝港的亞洲主要港口排隊等候，其中新加坡尤為明顯，區域航運網路出現明顯紊亂跡象。

海峽時報報導指出，業內人士警告，若局勢進一步拖延，未來數周內，更多原本計劃駛往海灣地區的船舶，可能轉而在新加坡以及馬來西亞的丹戎帕拉帕斯港和巴生港拋錨等待，區域「緩衝港」壓力將進一步放大。

荷莫茲海峽作為全球最關鍵的能源與貨物流通咽喉之一，該海峽平日每日通行船舶數以百計，涵蓋集裝箱船、乾散貨船及液貨船等多種船型。 儘管本月仍有少量船舶嘗試進出海灣，但出於對船員安全及資產風險的擔憂，越來越多原定駛往海灣港口的船舶選擇在區域中轉港觀望，暫緩航程。

新加坡錨地等待船舶的7日均值已升至30.3艘，而在2月28日衝突爆發前約為20艘。 韓國釜山港同樣承壓，平均等待船舶數量由此前的5.4艘攀升至12.9艘，成為受衝擊最為明顯的港口之一。

值得注意的是，海灣地區不僅是全球油氣供應核心，同時還承擔約13%的全球海運化學品貿易(包括化肥)、3%的貨櫃以及2%的乾散貨運輸，其失控對多貨種市場均構成外溢影響。