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中東戰火燒不掉AI剛需　定期定額半導體ETF抱越越香

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

半導體身為AI技術火車頭、基建軍火庫，儘管美伊戰情詭譎多變，仍難擋AI長線趨勢下的創新迭代成長潛力，根據Lipper統計，投資人定期定額海內外半導體ETF，中長線績效表現不俗，皆維持正報酬表現，以近6個月來看，檔數最多的季配息半導體ETF中，表現最好的是台新臺灣IC設計(00947)，累積報酬率達26.84%，表現最高；如果拉長至2年以上期間來看，新光臺灣半導體30(00904)中長期表現脫穎而出，近2、3年報酬率出色，分別拿下66.34%、93.19%的表現，看出定期定額半導體ETF時間越長、累積報酬表現越香。

▲▼台新投信半導體ETF。（圖／記者巫彩蓮攝）

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投信法人表示，現階段中東局勢不明，美伊談判雙方歧見擴大，後續談判破裂後，股市行情劇烈波動再起，投資人如果想富貴險中求，仍建議鎖定科技股作為，長期投資主流，其中，半導體產業是科技之母，預計未來10年，仍將扮演AI技術火車頭和AI基建軍火庫，尤其是半導體次產業中，不論是先進製程、記憶體、ASIC及設備耗材等族群，今明兩年獲利前景亮麗，雖然中東戰火影響市場投資情緒，股價回檔反而提供績優股逢低加碼的布局良機。

新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人詹佳峯表示，台灣半導體產業，不僅具市場避險後的投資彈性，更擁有AI應用落地的長線基本面支撐，回顧2026年首季，全球AI伺服器出貨量超乎市場預期，加上台積電2奈米先進製程進度大幅領先對手，更加確立未來3～5年的技術壟斷地位，法人仍看好台積電強大的矽盾實力搭配台灣半導體供應鏈，即使面對中東戰情等市況不佳階段，長線基本面仍展現出極高的盈餘能見度。

另外，詹佳峯認為，全球AI發展如火如荼，随機器人與AI代理紅紅火火，代表未來高效能運算與邊緣AI裝置需求，也將同步進入成長爆發期，顯示半導體產業具備結構性成長動能，由相關績優股組成的一籃子投資組合，可以作為未來核心成長型資產，此時地緣政治造成股價回檔，反而提供長線投資人逢低大撿便宜機會。建議投資人現階段優先布局半導體ETF，能完整鎖定半導體鏈的關鍵受惠者，掌握次產業多元題材與股價輪漲效應。

展望後市，台新投信ETF投資團隊分析，今年GTC大會上，輝達執行長黃仁勳提出「Token經濟學」，看好未來全球進入AI代理時代，對AI應用需求只增不減，Token需求也將呈爆炸式飆升；加上AI進入企業界，企業級AI可作為AI工具快速落地的龐大渠道，各家AI科技巨頭正摩拳擦掌搶佔企業級AI市場商機大餅，預期在全球AI代理時代下，誰先搶佔企業AI版圖者，誰就先掌握獲利大勢，以定期定額方式長期參與半導體ETF，反而是在地緣政治衝擊下，可以穩健追求資產長期增值潛利，共享台灣半導體產業在全球AI軍備競賽中的勝利紅利。
 

關鍵字： 半導體ETF台積電AI趨勢投資策略

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